"Całkowita wartość oferty publicznej spółki OncoArendi Therapeutics, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wyniesie 58 mln zł brutto" – czytamy w komunikacie.



27 marca zakończyły się zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Ostatecznie do inwestorów indywidualnych trafi 140 tys. akcji oferowanych, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1 860 tys. akcji oferowanych. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia. Przydział akcji jest planowany na 4 kwietnia.



"Kilkadziesiąt odbytych spotkań potwierdziło żywe zainteresowanie inwestorów naszymi projektami rozwoju nowych leków i perspektywami ich komercjalizacji. Na podstawie złożonych deklaracji objęcia akcji przez inwestorów finansowych oraz indywidualnych wiemy, że popyt znacząco przekroczył podaż. Oznacza to, że nasza spółka została pozytywnie oceniona przez rynek kapitałowy. Na skutek dużego popytu inwestorów instytucjonalnych przesunęliśmy część akcji do tej transzy i jednocześnie spodziewamy się istotnej redukcji dla inwestorów indywidualnych" – powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.



Oferującym i prowadzącym księgę popytu w ofercie publicznej OncoArendi Therapeutics jest Trigon Dom Maklerski.



OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów.



(ISBnews)