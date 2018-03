Vistal porozumiał się z Duro Felguera ws. umowy z 2016 r.



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł porozumienie z Duro Felguera, dotyczące rozliczenia umowy na wykonanie i montaż dźwigów, podała spółka.

"Przedmiotem porozumienia jest m.in.:

a) ustalenie wynagrodzenia za nierozliczone prace wykonane przez spółkę [Vistal], które wyniesie 2 950 000 euro, które to po spełnieniu warunków określonych w porozumieniu zostanie zwiększone do kwoty 3 800 000 euro,

b) wzajemne zrzeczenie się roszczeń zależne od warunku polegającego na wykonaniu przez strony postanowień porozumienia. Kryterium uznania porozumienia za znaczące stanowi 10% kapitałów własnych spółki" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu ub.r. Duro Felguera zgłosiło roszczenie wobec Vistal Gdynia, domagając się zapłaty 6,47 mln euro w związku z naruszeniem postanowień umowy. Umowa dotyczyła wykonania i montażu dźwigów o wartości 50,9 mln zł.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. W listopadzie 2017 r. sąd otworzył jej postępowanie sanacyjne.

(ISBnews)