RYNEK WALUTOWY

Na początku kwietnia eksperci spodziewają się osłabienia złotego w relacji do euro, jednak zaznaczają, iż będzie miało ono charakter krótkotrwały.

"Uważamy, że na początku przyszłego miesiąca EUR/PLN zbliży się do 4,25, a złoty osłabi się także na tle walut regionu (np. HUF). W naszej ocenie będzie to skutek dalszego spadku oczekiwań na podwyżki stóp NBP oraz ew. ponownego wzrostu napięć związanego z polityką handlową USA" - napisali w raporcie ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Spodziewamy się jednak, że osłabienie złotego będzie krótkotrwałe, a EUR/PLN pod koniec kwietnia znów zbliży się do 4,20 lub spadnie poniżej tego poziomu. Z uwagi na małe powiązania handlowe Polski z USA złoty powinien być odporniejszy niż inne waluty rynków wschodzących (np. krajów azjatyckich) na ew. napięcia związane z polityką handlową. Napływowi kapitałów do Polski powinno sprzyjać spodziewane przez nas dalsze osłabienie dolara" - dodali.

RYNEK DŁUGU

W piątek Ministerstwo Finansów opublikowało plan podaży obligacji skarbowych na II kwartał. Jak wynika z komunikatu, w II kwartale 2018 roku na rynku krajowym MF planuje przeprowadzić 3-5 przetargów sprzedaży obligacji łącznie na 15,0-25,0 mld zł.

5 kwietnia MF zorganizuje przetarg zamiany, na którym sprzeda papiery OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528, a odkupi PS0418, PS0717 i OK1018.

27 kwietnia MF zaoferuje obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 oraz typu WS lub IZ za 4-8 mld zł.

Zdaniem ekonomistów ING Banku Śląskiego, w kwietniu polskie obligacje powinny kontynuować umocnienie.

"Uważamy, że w kwietniu dojdzie do dalszego umocnienia polskich obligacji skarbowych oraz spadku spreadów do obligacji niemieckich na całej krzywej. Spodziewamy się spadku oczekiwań na podwyżki stóp RPP (rynek nadal widzi ponad jedną podwyżkę do końca 2019) – m.in. w efekcie bardzo wolnego odbicia inflacji (naszym zdaniem potwierdzą to dane publikowane w następną środę)" - napisali w raporcie.

"Wycenom długu powinno też pomóc spodziewane przez nas umocnienie na rynkach bazowych. Szczególnie dobrze wyglądają perspektywy papierów z krótkiego końca z uwagi na ich bardzo niską podaż i sztywny popyt ze strony inwestorów krajowych" - dodali.

piątek piątek czwartek 13.45 9.55 16.20 EUR/PLN 4,2106 4,2122 4,2116 USD/PLN 3,416 3,4188 3,4192 CHF/PLN 3,5826 3,5851 3,5757 EUR/USD 1,2326 1,2321 1,2317 PS0420 1,47 1,47 1,48 PS0123 2,35 2,35 2,35 WS0428 3,16 3,16 3,17

Hubert Bigdowski (PAP Biznes)