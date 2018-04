Sfinks Polska przejmie 100% udziałów Fabryki Pizzy do 31 marca 2021 r.



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska złożył sprzedającemu zawiadomienie o przejściu do drugiego etapu inwestycji w Fabrykę Pizzy, w ramach którego nastąpi dalszy rozwój sieci, a docelowo - najpóźniej 31 marca 2021 r. - przejęcie 100% jej udziałów, podała spółka.

"Marka jest bardzo ciekawa, wyróżnia się na tle innych restauracji włoskich, a do tego jest formatem sieciowym, w czym się specjalizujemy. Teraz dodatkowo dysponujemy wynikami praktycznego testu, jakim było uruchomienie własnych Fabryk Pizzy. Pozwoliło to nam ocenić rzeczywisty potencjał tego konceptu, co się w nim sprawdza, co można ulepszyć i gdzie osiągnąć synergie z sieciami Sfinks Polska SA. Wnioski były na tyle pozytywne, że zdecydowaliśmy o zakupie sieci" - skomentował prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Fabryka Pizzy to sieć restauracji z kuchnią włoską, działających m.in. w Warszawie, Krakowie oraz Trójmieście. Sieć aktualnie liczy 14 lokali, z czego trzy (w Warszawie, podwarszawskim Piastowie i Zgierzu) uruchomiła grupa Sfinks. Spółka ma w planie dalszy rozwój sieci. Aktualnie przygotowywane są otwarcia Fabryki Pizzy w Kołobrzegu, Mińsku Mazowieckim i Łodzi.

W grudniu 2016 r. Sfinks Polska zawarł z osobą fizyczną, będącą 100-proc. udziałowcem firmy Fabryka Pizzy umowę inwestycyjną, której celem była budowa sieci restauracji pod marką Fabryka Pizzy.

Sfinks Polska zarządza 176 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 68 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), pubem Bolek w Warszawie oraz Fabryką Pizzy w Piastowie, jak podano w dzisiejszym komunikacie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)