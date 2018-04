Comarch wdroży usługi Comarch Loyalty Management na rzecz True Corporation



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Comarch i True Corporation rozpoczęły współpracę w celu wdrożenia usług ComarchLoyalty Management i zastąpienia obecnie istniejącej aplikacji lojalnościowej: True You, podał Comarch. True You Loyalty jest lojalnościowym programem liczącym ponad 11 mln użytkowników na rynku tajskim.

"Aby efektywniej obsługiwać rosnącą liczbę klientów i danych, firma True zdecydowała się zastąpić obecną aplikację True You nowym, przyszłościowym i potencjalnie rozszerzalnym rozwiązaniem" - czytamy w komunikacie.

Realizację projektu rozpoczęto w styczniu 2018 r., a pierwsza faza wdrożenia planowana jest na IV kw. 2018 roku.

"True Corporation wierzy w cyfrową przyszłość, dlatego zainwestowała w True Digital and Media Company. Są one odpowiedzialne za prowadzenie kluczowych inicjatyw cyfrowych i mobilnych, takich jak True Mobile Applications, True Digital Content Business i jedną z ich największych platform - True You Loyalty" - czytamy dalej.

True Corporation to firma telekomunikacyjna, która kontroluje największego dostawcę telewizji kablowej w Tajlandii - TrueVisions, największego dostawcę usług internetowych w tym kraju - True Internet i drugiego co do wielkości tajskiego operatora telefonii komórkowej - TrueMove H z 25 milionami subskrybentów, podano także.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

