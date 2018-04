Spółka Mirbudu odstąpiła od podpisania umowy z GDDKiA na węzeł w m. Przechowo



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na rozbudowę estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł.

"Decyzja o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy została podjęta z uwagi na wydłużony czas rozstrzygania przetargu i mający miejsce w tym czasie znaczący wzrost cen usług podwykonawców i materiałów. Tym samym złożona oferta nie stanowi już dla spółki zależnej rentownego kontraktu" - czytamy w komunikacie.

O wyborze oferty o wartości 53,8 mln zł brutto jako najkorzystniejszej spółka informowała 26 stycznia br.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)