Źródło: PAP

Prezydent Iranu Hasan Rowhani zaatakował we wtorek USA i Izrael za rolę, którą odgrywają w Syrii. Zrobił to przed wylotem do Turcji na spotkanie z jej prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem i jego gościem - prezydentem Rosji Władimirem Putinem.