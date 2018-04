Scope Fluidics osiągnął drugi kamień milowy w projekcie BacterOMIC



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Scope Fluidics zakończył kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC, polegający na stworzeniu prototypu analizatora i paneli testowych systemu. Spółka przeprowadziła jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości i złożyła wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie, podał Scope Fluidics.

"Zakończyliśmy kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC. Uruchomiliśmy prototyp urządzenia i jednorazowych paneli wraz z przeprowadzeniem pierwszych testów na pilotażowej linii F&S, potwierdzając tym samym funkcjonalną gotowość systemu do prowadzenia badań nad antybiotykowrażliwością. Rozpoczynamy etap walidacji systemu, którą przeprowadzimy najpierw wewnętrznie, a następnie we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Prace nad systemem traktujemy jako bardzo istotny kroku w kierunku stworzenia kompleksowego i nowoczesnego rozwiązania dla branży medycznej" - powiedział współzałożyciel i prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

W ramach zakończonego etapu, opracowano oraz złożono do Urzędu Patentowego wnioski patentowe, które mają chronić elementy systemu, m.in. konstrukcję jednorazowych paneli testowych (na jednorazowym panelu znajduje się kilkaset mikrokomór zawierających różne leki w różnych stężeniach; po dodaniu roztworu z analizowaną próbką, hodowla bakterii jest prowadzona we wszystkich mikrokomorach jednocześnie).

System BacterOMIC to drugi projekt po PCR|ONE opracowywany przez firmę Scope Fluidics. Prace nad nim rozpoczęły się w 2016 r. W pierwszym etapie prac, zakończonym w 2017 roku, opracowano projekt prototypu systemu oraz pilotażowej linii napełniania i zamykania paneli. System BacterOMIC, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST. Zaletą systemu są pewne wyniki - rezultatem badania jest zawsze pełen antybiogram. System będzie pozwalał na oznaczenie prawdziwego poziomu MIC dla pełnej gamy istotnych klinicznie antybiotyków jednocześnie.

Antybiotykooporne bakterie stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań dla ochrony zdrowia na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 mln ludzi.

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)