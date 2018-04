Newag zmodernizuje 60 lokomotyw dla PKP Cargo za ok. 388 mln zł netto



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Newag zmodernizuje 60 lokomotyw spalinowych serii SM48 dla PKP Cargo w latach 2018-2021, wraz ze świadczeniem usług utrzymania silników spalinowych w czasie udzielonej gwarancji jakości oraz świadczeniami dodatkowymi za ok. 388 mln zł netto, poinformowały spółki w osobnych komunikatach.

"Przedmiot umowy obejmuje: 1) kompleksową modernizację 60 lokomotyw serii SM48 ze zmianą serii lokomotywy na ST48 polegającą na budowie nowego nadwozia w technologii modułowej, wymianie agregatu prądotwórczego, aparatury hamulcowej oraz maszyn i urządzeń pomocniczych. W ramach modernizacji lokomotywy zostaną również wyposażone w nowoczesny system sterowania i nową ergonomiczną kabinę maszynisty, 2) dostawę oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotywy, 3) dostawę zestawu narzędzi specjalistycznych do diagnostyki i naprawy silnika spalinowego, 4) zakup zestawu 'antyawaryjnego', tj. części zamiennych i podzespołów, niezbędnych do szybkiej realizacji napraw awaryjnych, 5) wykonywanie czynności utrzymaniowo-naprawczych (przeglądów) silnika spalinowego w okresie gwarancji jakości udzielonej na zmodernizowane lokomotywy wraz z zagwarantowaniem wysokiego współczynnika gotowości technicznej" - czytamy w komunikacie PKP Cargo.

Harmonogram modernizacji lokomotyw zakłada wykonanie łącznie 60 modernizacji, w tym: w IV kw. 2018 r. - 20 szt.; w 2019 r. - 20 szt.; w 2020 r. - 10 szt., w 2021 r. - 10 szt., podano także.

"Spółka udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru przez zamawiającego każdej ze zmodernizowanych lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w umowie komponentów lokomotywy" - czytamy dalej.

Umowa obowiązuje w okresie od daty zawarcia do momentu zakończenia gwarancji jakości na ostatnią zmodernizowaną lokomotywę.

"Zawarta umowa wpisuje się w realizację strategii spółki konsekwentnego zwiększania udziału w rynku oraz budowy przewag konkurencyjnych. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku, szczególnie zwiększenia przewozu kruszyw, z którym będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach. Zastosowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w ramach modernizacji pozwalają na poprawę osiągów trakcyjnych lokomotyw z jednoczesnym istotnym zmniejszeniem zużycia paliwa i poprawie wskaźnika dostępności. Nie bez znaczenia jest również korzystny wpływ modernizacji lokomotyw na środowisko naturalne dzięki dokonywanej wymianie silników spalinowych" - podsumowało PKP Cargo.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.



(ISBnews)