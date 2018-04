FTI Profit chce zwielokrotnić skalę działalności w ciągu najbliższych dwóch lat



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - FTI Profit zamierza zwielokrotnić skalę swojej działalności w ciągu najbliższych dwóch lat, m.in. poprzez rozwój organiczny i emisję kolejnych obligacji w celu zakupu portfeli wierzytelności, poinformował ISBnews prezes Łukasz Wasilewski. Wartość zarządzanego przez spółkę portfela wierzytelności wynosi obecnie ponad 17 mln zł.

"Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem kapitału dłużnego w formie emisji obligacji. Planujemy pozyskanie kilku milionów złotych z emisji obligacji na warunkach rynkowych. Podstawowym celem emisyjnym będzie nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz ich obsługa" - powiedział ISBnews Wasilewski.

Dodał, że w 2016 r. spółka wyemitowała obligacje o wartości 1,1 mln zł i wykupiła je przed terminem w czerwcu 2017 r. i obecnie nie ma zadłużenia finansowego.

"Naszym celem strategicznym na najbliższe 2 lata jest zwielokrotnienie skali działalności poprzez wzrost organiczny oraz uzyskanie pozycji rynkowej porównywalnej do spółek notowanych na głównym parkiecie GPW. Dywidenda natomiast nie jest planowana w najbliższym czasie z uwagi na bieżące potrzeby inwestycyjne spółki" - wskazał prezes.

Wartość zarządzanego przez spółkę portfela wierzytelności wynosi obecnie ponad 17 mln zł, a liczba dłużników to prawie 35 tys. Składa się na to 7 obsługiwanych portfeli wierzytelności pieniężnych zróżnicowanych branżowo.

"Zakładamy, że wraz ze wzrostem działalności operacyjnej, nabywane pakiety wierzytelności będą pochodziły od różnych dostawców usług powszechnych, m.in. instytucji finansowych, przewozowych czy telekomunikacyjnych. Zamierzamy kupować wierzytelności pieniężne bezpośrednio od dostawców. Mając własne narzędzia do obsługi wierzytelności masowych, spółka jest gotowa do ich obsługi i bieżącego zarządzania nimi. W dalszych perspektywach planowane jest przez nas uruchomienie własnego funduszu sekurytyzacyjnego i zostanie jego serwiserem" - zapowiedział Wasilewski.

Według niego, choć FTI Profit powstał formalnie w 2015 r., czyli stosunkowo niedawno, to jednak dzięki dynamicznym działaniom w latach 2016-2017 zwiększeniu uległa zarówno skala, jak i wartość prowadzonej działalności.

"Przemawiają za tym liczby, kapitał własny wzrósł z 0,5 mln zł (w 2015 r.) do prawie 2,1 mln zł na koniec 2017 r., przychody ze sprzedaży z 51 tys. zł do 2,8 mln zł, a nasz zysk netto z 18 tys. zł do 0,5 mln zł w tym samym okresie. Jest to istotny wzrost skali działalności operacyjnej" - dodał.

FTI Profit zadebiutował na rynku NewConnect 3 kwietnia br.

FTI Profit działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością spółki jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Spółka specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności masowych, rozdrobnionych, których kupno odbywa się najczęściej w drodze przetargu lub złożenia przez Spółkę indywidualnej oferty cenowej.

(ISBnews)