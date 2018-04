Grupa Azoty oczekuje wpływu wytwórni poliamidów na marże od I kw. 2018 r.



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty spodziewa się, nowa instalacja do produkcji poliamidów zacznie przekładać się na marże od I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński.

"Wykorzystanie mocy produkcyjnych nowej instalacji do produkcji poliamidów zbliża się do 50%. Pierwotnie zakładaliśmy ze dojście do 100% zajmie nam 3 lata, więc wygląda to bardzo dobrze. Zakładamy, że w tym roku osiągniemy 50% wykorzystania tej instalacji. Efekty pracy instalacji w zakresie marży powinny być widoczne już w I kw. br." - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej.

We wrześniu ub.r. informowano, że dzięki uruchomionej właśnie instalacji do produkcji poliamidu-6 (Poliamidów II) Grupa Azoty zwiększy zdolności produkcyjne o 80 tys. ton rocznie (do 170 tys. ton, co da 3. miejsce w UE) i zbilansuje zdolności produkcyjne kaprolaktamu i poliamidu-6 w grupie. Budżet inwestycji wynosił 320 mln zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)