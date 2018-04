Źródło: PAP

Dzięki działaniom prokuratury i policji udało się zabezpieczyć kwotę blisko 1,3 mld zł, co do której zachodzi podejrzenie, że pochodzi z narkobiznesu; to duży sukces prokuratury i policji, skala sprawy jest bez precedensu - poinformował prokurator generalny Zbigniew Ziobro.