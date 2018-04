TestArmy Group liczy na wejście na NewConnect w czerwcu br.





Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - TestArmy Group, właściciel marki testuj.pl, planuje wejście na NewConnect w czerwcu br., poinformował prezes Damian Szczurek.



„W lutym zakończyliśmy ofertę prywatną, w ramach której pozyskaliśmy ponad 1,5 mln zł. Środki te w głównej mierze zostaną przeznaczone na ekspansję zagraniczną" – powiedział Szczurek, cytowany w komunikacie.



Obecnie 30% przychodów spółki pochodzi z zagranicy, a w 2019 roku ma to być 50%, zaznaczył prezes. TestArmy Group stawia na północ Europy, szczególnie Norwegię, Szwecję, Danię i Finlandię,



Prezes dodał jednocześnie, że w 2017 roku spółka wypracowała blisko 500 tys. zysku netto przy dynamice przychodów na poziomie ponad 100%.



Obecnie TestArmy Group zatrudnia 70 osób w biurze we Wrocławiu. W ciągu najbliższych dwóch lat zespół ma powiększyć się do 150. pracowników. W terenie spółka współpracuje z „armią" ponad 7 tys. crowd testerów z Polski i z zagranicy, którzy badają oprogramowanie na swoich lokalnych rynkach. Jeżeli ambitne plany zrealizują się, w 2020 roku "armia" testerów będzie liczyć 20 tys. osób, wskazał prezes.



Główną działalnością TestArmy Group jest wparcie procesów QA firm z bardzo różnych sektorów – od niewielkich agencji interaktywnych przez software house'y aż po duże korporacje. TestArmy Group tworzy i integruje także własne narzędzia wspierające testy.



(ISBnews)