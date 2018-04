GetBack nie podpisze w ciągu 8 tygodni umów dot. finansowania swojego funduszu



Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - GetBack nie podpisze we wskazanym terminie 8 tygodni umów kredytowych z bankiem z siedzibą za granicą, umożliwiających finansowanie swojego funduszu do kwoty 300 mln zł, podała spółka.

"Zarząd GetBack S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego [...] z dnia 9 lutego 2018 r., że w terminie, o którym mowa w ww. raporcie (ośmiu tygodni), nie uda się podpisać przedmiotowych umów kredytowych" - podała spółka.

O dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tymi umowami kredytowymi, GetBack będzie informował w osobnych raportach, podano także.

Spółka informowała 9 lutego o podpisaniu tzw. term sheet, zawierającego zobowiązanie banku z siedzibą za granicą do finansowania funduszu w 100% kontrolowanego przez GetBack. W dokumencie wskazano, że bank będzie dążył do zapewnienia przez banki lub instytucje kredytowe funduszowi finansowania w wysokości do 300 mln zł. Finansowanie na okres czterech lat miało zostać przeznaczone na refinansowanie zadłużenia funduszu oraz na nabywanie portfeli wierzytelności.

Spółka podała również wówczas, iż spodziewa się podpisania umów kredytowych w terminie do 8 tygodni od daty podpisania dokumentacji oraz że trwają także rozmowy z bankiem w przedmiocie udzielenia kolejnego zbliżonego finansowania do kwoty 150 mln zł.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

