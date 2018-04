PKN Orlen i Grupa Lotos podtrzymują, że opłata emisyjna nie obciąży kierowców



Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen i Grupa Lotos podtrzymały deklarację, zgodnie z którą nie przeniosą opłaty emisyjnej na klientów indywidualnych, poinformowali główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski, i wiceprezes Lotos Paliwa Adam Pawłowicz.



"Grupa Lotos widzi korzyści związane z dostępnością środków z funduszu niskoemisyjnego. Podtrzymujemy też deklarację sfinansowania opłaty emisyjnej. Liczymy, że część tej opłaty weźmie na siebie rynek hurtowy" - powiedział w imieniu Grupy Lotos Pawłowicz podczas konferencji prasowej.

"Sfinansowanie opłaty emisyjnej to dla nas inwestycja i nie będzie to miało wpływu na nasze wyniki finansowe" - zadeklarował Czyżewski.



Szacuje się, że łącze wpływy z tytułu opłaty wyniosą 1,7 mld zł netto tj. 0,08 zł na litr sprzedawanego paliwa.

"Czy będzie to miało wpływ na naszą EBITDA? Trudno powiedzieć. Być może podzieli się to na EBITDA i koszty. Widzimy korzyść wzięcia tej opłaty na siebie. Dla konsumenta liczy się zmiana cen paliw, a po podwyżce ceny mogłoby dojść do spadku popytu. Należy pamiętać też, że działamy na szalenie konkurencyjny rynku i nie możemy dowolnie podnosić cen" - przekonywał Czyżewski.

Koncerny podkreśliły też korzyści wynikające z dostępu do dodatkowych środków.



"Bez wsparcia dla koncernów zmuszenie ich do finansowania nieopłacalnych inwestycji jest niemożliwe. Dziś wiele obszarów związanych z niskoemisyjnością jest nieopłacalnych" - powiedział Pawłowicz.

"Konstrukcja tej opłaty to pewien prototyp od którego należy zacząć. Środki z funduszu niskoemisyjnego trafią do większych ośrodków na transport. Mniej zamożni skorzystają na redukcji efektu tzw. ubóstwa energetycznego. Dzięki temu mamy szansę na stałe zmienić jakość powietrza w naszych miastach" - podsumował pełnomocnik rządu ds. programu "czyste powietrze", Piotr Woźny, również obecny na spotkaniu.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

