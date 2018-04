Polnord sprzedał 298 lokali w I kw. 2018 r., przekazał ok. 323



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Polnordu, według danych ważonych udziałem w poszczególnych spółkach grupy, wyniosła 298 lokali w I kw. 2018 r. wobec 335 lokali zakontraktowanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 r., podała spółka. W wyniku za I kw. br. rozpoznane zostaną natomiast szacunkowo 323 lokale, co stanowi ok. 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (108).

"W liczbie zakontraktowanych lokali widać nieznaczną korektę, która jest wynikiem zakończenia programu Mieszkanie dla Młodych. Ułatwiał on wielu nabywcom mieszkań wpłatę wymaganego wkładu własnego. W inwestycjach grupy Polnord mieszkania nabywane z wykorzystaniem kredytów MdM nigdy nie stanowiły jednak dużego wolumenu" - powiedział prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Polnord jest dobrze przygotowany na największe wyzwania przed jakimi stanie branża deweloperska w nadchodzących miesiącach, takimi jak dostęp do atrakcyjnych gruntów i rosnące koszty wykonawstwa. Spółka posiada jeden z największych banków ziemi na rynku, a jednocześnie wciąż aktywnie poszukuje kolejnych atrakcyjnych działek w największych polskich aglomeracjach, podkreślono także.

"Niezmiennie dążymy do wyznaczonego w strategii celu, jakim jest sprzedaż w przyszłym roku 1 500 mieszkań. Realizacja założeń będzie opierać się o nowe inwestycje, nad wprowadzeniem których obecnie intensywnie pracujemy. Polnord, tak jak do tej pory, zamierza efektywnie wykorzystywać hossę na rynku mieszkaniowym" - dodał Krawczyk.

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)