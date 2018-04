Arctic Papier liczy na stabilną rentowność oraz dywidendy w kolejnych latach



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Arctic Paper liczy, że dzięki wypracowaniu stabilnej rentowności będzie mógł wypłacać dywidendę w kolejnych latach, poinformował prezes Per Skoglund.

"Nie stworzyliśmy polityki dywidendowej. Naszym celem jest wypracowanie stabilnych wyników finansowych. Naszą intencją jest zapewnienie stabilnej rentowności, jeśli się to uda, będziemy mogli wypłacać dywidendę w kolejnych latach" - powiedział Skoglund podczas spotkania z mediami.

Wczoraj zarząd Arctic Paper zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 zł na jedną akcję z zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki w wysokości 13,86 mln zł oraz pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 39,66 mln zł z kapitału zapasowego spółki.

W 2017 r. spółka miała 64,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 76,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 36,72 mln zł w 2017 r. (w tym 42,36 mln zł zysku z działalności kontynuowanej) wobec odpowiednio 47,91 mln zł i 45,71 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 39,66 mln zł wobec 32,52 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)