Arctic Paper chce rosnąć 2% rocznie na rynku premium, papierów specjalistycznych



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Arctic Paper spodziewa się, że przyrost w segmencie premium i marek własnych w każdym roku będzie wynosił około 2% tj. 14 tys. ton, poinformował prezes Per Skoglund.

"Każdy procent wolumenowy oznacza 7 tys. ton. Myślę, że wzrost rzędu 2 % jest możliwy. Chcemy to osiągnąć wchodząc min. na nowe rynki" - powiedział prezes Skoglund podczas konferencji prasowej.

Pod koniec roku papiery specjalistyczne i premium stanowiły 20% wolumenu mierzonego w tonach i 26% wartości sprzedaży Arctic Paper.

Grupa umocniła swoje udziały rynkowe w wybranych segmentach dzięki silnym markom: Munken, Arctic, G-Print i Amber, podkreślono.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)