PBKM analizuje kilka nowych rynków w Europie Zachodniej i 10 poza Europą



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi analizy kilku nowych rynków w Europie Zachodniej, a także 10 rynków poza Europą i do końca roku zdecyduje, czy będzie prowadzić tam działalność. PBKM nie wyklucza akwizycji również poza Europą. W tym roku spółka oczekuje wzrostu przychodów z terapii komórkowych na poziomie 20-30%, zaś w biznesie bankowania krwi jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 200 tys. próbek zbankowanych w segmencie B2C w 2020 r., poinformował prezes Jakub Baran.

"Bardzo mocno zastanawiamy się nad wyjściem poza Europę. To efekt naszych wstępnych analiz, pojawiły się też propozycje od partnerów spoza Europy i niewykluczone, że zdecydujemy się tam zainwestować. Tych krajów na radarze jest 10, myślimy, że do końca tego roku będziemy już wiedzieli, czy warto się decydować na taki ruch. Wykluczyliśmy na razie Bliski Wschód z wyjątkiem Izraela, gdzie zlokalizowanych jest wiele biotechów" - powiedział Baran podczas konferencji prasowej.

"Nasi inwestorzy sygnalizują nam, że chcą, by poprawić relację gotówka versus raportowany wynik, dlatego priorytetem jest Europa Zachodnia" - podkreślił.

Baran wskazał, że poza Europą konkurencja jest mniejsza, a ceny za usługi oferowane przez PBKM są wyższe.

"Rynków jest bardzo dużo, a problemem jest to, że brak jest wiarygodnych danych, więc ich zebranie zajmie trochę czasu. Współpracujemy z firmą, która za kilka tys. euro jest w stanie dostarczyć nam wstępną analizę" - powiedział.

Baran poinformował, że PBKM kontynuuje rozmowy na temat akwizycji w krajach, gdzie już prowadzi działalność (m.in. Turcja, Włochy, Węgry i inne), ale nie wyklucza zaangażowania kapitałowego także poza Europą.

"To muszą być inwestycje, które zwiększą wartość grupy. Albo płacimy tanio, co jest mało prawdopodobne, albo widzimy duży potencjał wzrostu" - podkreślił.

Dodał, że w przypadku większego przejęcia spółka będzie posiłkować się finansowaniem zewnętrznym, zaś mniejszą akwizycję jest w stanie sfinansować ze środków własnych.

PBKM poinformował, że w ub. roku pozyskał 20,5 tys. nowych próbek krwi (wzrost o 10,7% r/r), w tym udział umów w modelu abonamentowym wyniósł 59%.

W segmencie B2C spółka przechowywała na koniec 2017 roku 147 tys. próbek, co oznacza wzrost o 15,5% w skali roku.

"Wzrosty lekko wypłaszczają i jest to efekt wysokiej bazy. Wzrost jest organiczny, jesteśmy na dobrej drodze, by dojść do 200 tys. próbek w 2020 roku w segmencie B2C. Rozwija się też segment B2B - razem mamy prawie 160 tys. pobranych próbek na koniec ub. roku" - powiedział członek zarządu Tomasz Baran podczas konferencji.

Ubiegły rok przyniósł także wzrost liczby pacjentów poddanych terapiom eksperymentalnych o 345 osób. Na koniec roku liczba pacjentów leczonych w Polsce wynosiła ok. 730 osób, zaś na koniec lutego br. sięgnęła 800.

"Terapie eksperymentalne rozwijają się nadal dynamicznie. Jesteśmy dumni, że w obszarze neurologii znalazło się kilkanaścioro dzieci, które otrzymały własną krew pępowinową. To jest też silny argument dla naszych przyszłych pacjentów. Wzrost liczby pacjentów przełożył się także na wzrost przychodów z tych terapii" - podkreślił Tomasz Baran.

Przychody z produkcji leków do terapii eksperymentalnych (ATMP) wzrosły o 76% w skali roku do 11,3 mln zł na koniec 2017 r.

"Liczymy na 20-30% wzrostu przychodów z terapii komórkowych w tym roku. Baza mocno nam urosła i nie sądzę, by rosła nadal o 60-70%" - powiedział prezes.

PBKM chce wykorzystać potencjał związany z doświadczeniami w produkcji leków ATMP-HE w terapiach eksperymentalnych do rozwoju własnych leków i/lub produkcji na zlecenie (CMO).

"To jest obszar, który będziemy nadal eksplorować i na którym prognozowane są bardzo dynamiczne wzrosty. Ten rynek może urosnąć kilkakrotnie w kolejnych latach. To terapie z użyciem produktów pochodzenia komórkowego. Wiele chorób sierocych wciąż pozostaje bez skutecznych terapii. My patrzymy tu na dwa obszary: stwardnienie zanikowe boczne - ALS oraz trudno gojące się rany. Szacujemy, że tylko ok. 20% pacjentów z ALS poddanych jest terapii i potencjał do leczenia jest bardzo duży" - powiedział członek zarządu PBKM.

Wartość rynku terapii opartych na komórkach macierzystych szacowana jest na ponad 7 mld USD w 2025 r., zaś średnioroczny wzrost tego rynku na ponad 22% w okresie 2017-2025.

W I kw. br. spółka rozpoczęła badanie przedkliniczne w projekcie pn. "Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego", na które uzyskała dofinansowanie od NCBiR w ramach Programu InnoNeuroPharm.

Pierwsze badania planowane są na II kw. br. i obejmą 100 pacjentów (łącznie ok. 300 podań).

"W tej chwili bardzo mocno rozważamy modyfikacje komórek. Pierwszy cel jest medyczny - zwiększenie efektywności, a drugi komercyjny - to daje gwarancje braku kolizji patentowych" - powiedział prezes.

Baran poinformował, że celem jest doprowadzenie projektu do etapu III fazy badania klinicznego.

"To będzie typowe badanie kliniczne- skończymy je na fazie III. Celem jest identyfikacja grupy pacjentów, u których komórki działają lepiej. Nikt dla ALS takiego badania nie wymyślił i to może być prawdziwa wartość tego badania. Komórki nie wyleczą ALS, ale poprawią stan zdrowia, wydłużą życie pacjentów" - powiedział prezes.

"Projekt jest realizowany za 6 mln euro - połowę daje nam NCBiR, a połowę musimy wyłożyć sami. Projekt jest patentowalny, choć nie ma takiej siły jak cząstka genetyczna. Przygotowujemy wnioski patentowe, choć uzyskanie patentów w niektórych krajach może być bardzo trudne" - podkreślił.

Nakłady na projekty własne w latach 2018-2020 wyniosą 16,2 mln zł, w tym przypadające na PBKM po dofinansowaniu przez NCBiR to 8,1 mln zł. Nakłady na projekty konsorcjalne sięgną ponad 9 mln zł w latach 2018-2020, z czego kwota 4,7 mln zł to nakłady po dofinansowaniu przez NCBiR.

W projekcie BIOOPA, w którym udział PBKM wynosi ok. 38% spółka czeka na zgodę NCBiR na przedłużenie terminu badań.

"Prowadzone są prace przedkliniczne, które dają już dobre rezultaty. Przesuwamy się mocno do przodu, mamy ustną zgodę NCBiR na przedłużenie terminu badań, czekamy na potwierdzenie" - powiedział prezes.

PBKM realizuje także w ramach konsorcjum projekt ABC Therapy, w którym komórki z tkanki tłuszczowej wykorzystywane będą do leczenia m.in. w dermatologii, czy medycynie estetycznej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)