Przemysław Gdański ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa BGŻ BNP Paribas



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Przemysława Gdańskiego na stanowisko prezesa BGŻ BNP Paribas, podała KNF.

Gdański został powołany na stanowisko wiceprezesa BGŻ BNP Paribas, któremu jednocześnie powierzono kierowanie pracami zarządu począwszy od 1 listopada 2017 r.

We wrześniu mBank podał, że wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Przemysław Gdański zdecydował się odejść z firmy. Stanowisko to piastował do 25 października 2017 r. Gdański był w zarządzie banku przez blisko 9 lat.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)