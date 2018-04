Warszawa przystąpiła do sieci innowacyjnych miast Start Alliance



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Warszawa wstąpiła do międzynarodowej sieci innowacyjnych miast Start Alliance, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Dzięki partnerstwu, technologiczne firmy ze stolicy otrzymają wsparcie partnerów w planowaniu ekspansji zagranicznej oraz gromadzeniu kapitału. W zamian, zagraniczne firmy z miast członkowskich sieci uzyskają kompleksową obsługę biznesową w Warszawie.

Punktem kontaktowym Start Alliance w Polsce jest PAIH. Instytucją, która wprowadziła Warszawę do Start Alliance był Berlin Partner - organizacja odpowiadająca za rozwój sieci. Stolicę reprezentują w sieci trzy instytucje które wspierają innowacyjność w Polsce: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

"Start Alliance jest dla Warszawy możliwością zaistnienia na globalnej mapie miast wysoce innowacyjnych. Zachęcam naszych przedsiębiorców, aby czerpali z zagranicznego potencjału, do którego mają teraz jeszcze bardziej ułatwiony dostęp" – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

"Ścisła współpraca ze środowiskiem technologicznym z całego świata to dla stołecznych firm technologicznych wielka szansa na rozwój i zbudowanie międzynarodowej rozpoznawalności. Na udziale w inicjatywie Start Alliance skorzysta i sama Warszawa, budując wizerunek innowacyjnej stolicy kraju" – dodał wiceprezes PAIH Krzysztof Senger.

Oferta Start Alliance skierowana jest do innowacyjnych firm z rejonu Warszawy. Dołączenie stolicy Polski do sieci niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców. Dzięki współpracy nawiążą kontakt z zagranicznymi start-upami z miast partnerskich oraz potencjalnymi inwestorami. Wezmą też udział w wydarzeniach branżowych i będą mogły korzystać z bezpłatnej przestrzeni co-workingowej i doradztwa z zakresu podatków, prawa, kwestii kadrowych i migracyjnych w wybranych miastach partnerskich.

Start Alliance to inicjatywa miasta Berlina oraz organizacji Berlin Partner. Jej celem jest sieciowanie najbardziej innowacyjnych miast na świecie oraz tworzenie platformy do przepływu innowacyjnych firm. W ramach Start Alliance oferowane są wydarzenia dla przedsiębiorstw, które mają za sobą fazę prototypowania i posiadają gotowy produkt na rodzimym rynku. Start Alliance zrzesza miasta takie jak: Londyn, Paryż, Berlin, Wiedeń, Szanghaj, Nowy Jork i Tel Awiw.

(ISBnews)