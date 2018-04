Pfleiderer Group chce utrzymać politykę dywidendową w kolejnych latach



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group chce utrzymać dotychczasową politykę dywidendową, zakładającą przeznaczenie na dywidendę do 70% skonsolidowanego zysku netto, poinformował prezes Tom Schabinger.

"Spółka chce utrzymać dotychczasową politykę dywidendową" - powiedział Schabinger podczas konferencji prasowej.

Polityka dywidendowa spółki zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy do 70% skonsolidowanego zysku netto.

Spółka wypłaciła w 2017 r. dywidendę w wysokości 1,1 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r.

Pfleiderer Group odnotowała 17,14 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,75 mln euro zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 97,63 mln euro wobec 47,46 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

