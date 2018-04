Pure Biologics chce zadebiutować na NewConnect w czerwcu-lipcu br.



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Pure Biologics liczy na debiut na NewConnect w czerwcu-lipcu br., poinformował ISBzdrowie.pl przewodniczący rady nadzorczej Andrzej Trznadel. Spółka chce pozyskać środki na podniesienie wkładu własnego prowadzonych projektów.

"W czerwcu-lipcu planujemy wejście na warszawską giełdę. Chcemy być spółką transparentną i publiczną, a wejście na parkiet NewConnect ma to pokazać" - powiedział Trznadel w rozmowie z ISBzdrowie.pl.

Pozyskane w ten sposób środki spółka zamierza przeznaczyć na podniesienie wkładu własnego prowadzonych właśnie projektów.

Jednym z nich jest Uroscreen, wieloskładnikowy test przesiewowy, który ma pomagać w wykryciu raka pęcherza moczowego. Spółka zakłada, że opracuje prototyp i zweryfikuje jego skuteczność w warunkach klinicznych do 2020-2022 roku. Wartość projektu to 7 mln zł, a planowana przez zarząd up-front payment to 20 mln zł.

Również do 2022-2023 roku ma być gotowy prototyp filtra aptomerowego (projekt Aptaheresis). Filtr ma być stosowany do aferezy u chorych z zespołem Devica (napadowym autoimmunologicznym zapaleniem rdzenia i nerwów wzrokowych), ale - jak zapewniają przedstawiciele spółki - może znaleźć również zastosowanie w SM (stwardnieniu rozsianym).

"Mogę zdradzić, że tym rozwiązaniem zainteresował się Fresenius" - powiedział prezes Filip Jeleń wcześniej podczas konferencji prasowej. Fresenius to największy na świecie międzynarodowy dostawca produktów i usług dializacyjnych.

Według danych firmy, przy nakładach sięgających niecałe 15 mln zł, projekt ten może przynieść 40 mln zł zysku.

Jednak największe nadzieje zarząd Pure Biologics wiąże z projektem PureBody, którego celem jest opracowanie innowacyjnej immunoterapii dla pacjentów z rakiem jelita grubego. Przy nakładach sięgających prawie 36 mln zł up-front payment ma sięgnąć 150 mln zł. Celem terapii jest pobudzanie cytotoksyczne limfocytów T do niszczenia nowotworu poprzez tzw. zdjęcie hamulców na szlakach sygnalizacji komórkowej.

"Dotychczasowe wyniki pokazują, że przeciwciała niespecyficzne dają lepszą odpowiedź terapeutyczną i mniejsze działania niepożądane, niż dotychczas stosowane w immunoonkologii rozwiązania" - tłumaczył Jeleń.

Dodał, że spółka liczy, iż w ciągu dwóch lat uda się uruchomić wieloskalową produkcję wariantów przeciwciał. Do badań klinicznych terapia ma wejść w ciągu 4 lat. To oznacza także, że w ciągu najbliższych dwóch lat spółka planuje podwojenie zatrudnienia i wynajęcie kolejnych laboratoriów.

"Wszystkie koszty stałe spółki są pokrywane przez nasz zysk z działalności komercyjnej" - zapewnił prezes.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych.

