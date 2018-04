Enter Air ma umowę czarteru z Airconsulting wartą szac. 27,43 mln euro



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Enter Air sp. z o.o. - spółka zależna Enter Air S.A. - zawarła z czeską Airconsulting s.r.o. umowę czarteru (air charter transport agreement), dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2018 - zima 2018, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 27,43 mln euro.

"Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2019 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie, na rynku francuskim i hiszpańskim" - czytamy w komunikacie.

Wartość szacunkowa umowy wynosi ok. 27 430 900 euro, co stanowi równowartość 114 886 095 zł według kursu średniego NBP z 12 kwietnia 2018 r. wynoszącego 4,1882, podano także.

"Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Airconsulting s.r.o., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany" - czytamy dalej.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)