Zysk netto Orco spadł r: r do 137,28 mln euro w 2017 r.,

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Orco Property Group odnotowało 137,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 164,24 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 116,14 mln euro wobec 21,21 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,62 mln euro w 2017 r. wobec 15,1 mln euro rok wcześniej.

Wynik netto z najmu spadł o 62,5% do 3,8 mln euro w 2017 (w 2016 wynosił 10 mln euro).

"Aktualizacja wyceny netto w 2017 r. wynosi 113 mln euro ( w 2016 r.: 7,1 mln euro), na co składają się wyceny przeprowadzone w czeskich nieruchomościach Bubny, Pragovka i Bubenská i CD Property" - czytamy w komentarzu do wyników.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



