PKO BP dementuje informacje o negocjacjach z GetBack nt. finansowania



Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski "stanowczo zaprzecza", by prowadził negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego z GetBack, podał bank. PKO BP odniósł się w ten sposób do dzisiejszego komunikatu GetBack, w którym spółka poinformowała, iż negocjuje z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł.

"W związku z raportem bieżącym GetBack SA z dnia 16 kwietnia 2018 roku, PKO Bank Polski stanowczo zaprzecza, jakoby prowadził jakiekolwiek uzgodnienia czy negocjacje z tą spółką, a w szczególności negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego" - czytamy w stanowisku PKO BP opublikowanym na profilu banku na Twitterze.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oświadczył wcześniej dziś, że nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack w żadnym zakresie, a w szczególności dotyczących finansowania.

PFR podkreślił, że Funduszu i GetBack nie są stronami żadnych umów oraz wstępnych porozumień dotyczących finansowania. PFR podał, że otrzymał drogą korespondencyjną od prawnika spółki GetBack "pewne informacje o spółce". PFR poinformował prezesa zarządu GetBack, że nie jest zainteresowany analizą potencjalnej transakcji z udziałem GetBack SA, podano w oświadczeniu Funduszu.

W związku z dzisiejszym komunikatem GetBack (39/2018) PFR zapowiedział, że zawiadomi Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) "o potencjalnym ryzyku manipulacji kursem akcji GetBack SA" poprzez rozpowszechnianie "nieprawdziwych informacji na temat udziału PFR SA w negocjacjach z GetBack SA".

Zarząd GetBack S.A. poinformował w komunikacie - jak podkreślił, "po uzgodnieniu niniejszej informacji ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" - o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy z PKO BP oraz PFR na temat udzielania GetBack lub podmiotom z grupy kapitałowej GetBack finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym. Łączna kwota finansowania udzielonego przez bank i PFR wyniesie do 250 mln zł, podała spółka.

Według GetBack, "strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania".

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)