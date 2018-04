Theresa May broni w Izbie Gmin nalotów na Syrię

Źródło: PAP

Brytyjska premier Theresa May broniła w poniedziałek w Izbie Gmin sobotniej decyzji o udziale Wielkiej Brytanii w interwencji w Syrii, tłumacząc, że na podstawie wcześniejszych działań "doszła do wniosku, że same wysiłki dyplomatyczne nie przyniosą odpowiedniego skutku".