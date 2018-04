"To będzie program jakiego do tej pory w III RP nie było, ponieważ my do tej pory dysponowaliśmy środkami, za naszych poprzedników na przykład 800 mln zł. Więc proszę porównać kwotę 4,5 mld do 800 mln zł. Jest to pięcio-sześciokrotnie wyższa kwota, więc znacząco więcej dróg będziemy mogli wyremontować i zbudować" - powiedział premier o zapowiedzianym nowym funduszu dróg lokalnych.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna". Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zapowiedział 5 nowych projektów, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+ i przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych

Według Morawieckiego, "to jest bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla Polski lokalnej, dla Polski powiatowej, gminnej, dla małych miejscowości, a nie dla wielkich miast".

"Gospodarze lokalnych dróg, zarządcy, ale przed wszystkim wójtowie, najbardziej chcą programów, które są programami wieloletnimi, aby nie musieć w ciągu pół roku +na zapalenie płuc+ - jak to się mówi - szybko wykonać jakiś inwestycji koniecznej, bo później te pieniądze muszą być zwracane do budżetu" - zaznaczył szef rządu.

"Ten program będziemy konstruowali w taki sposób, że ten 1 mld 300 mln zł jest na ten rok, natomiast 5 mld fundusz utworzymy jesienią tego roku, tak jak zapowiedziałem, będzie na pewno nie tylko na ten rok, ale będzie również na kolejny rok" - wyjaśnił premier.

Szef rządu zapewnił także, że program wyprawek szkolnych będzie realizowany nie tylko w tym roku, ale również w kolejnych. "To jest wydatek stały, który zaplanowaliśmy na ten sierpień, ale też na wszystkie kolejne sierpnie można powiedzieć" - powiedział Morawiecki.

>>> Czytaj też: Prawo o ruchu drogowym: co może się zmienić?