Morawiecki był pytany w Polsat News, kto zostanie powołany we wtorek na stanowisko ministra cyfryzacji.

"Jutro powołamy nowego ministra cyfryzacji, będzie to pan Marek Zagórski, który bardzo ładnie sprawdził się w kilku ostatnich miesiącach, jako osoba kierująca, pełniąca obowiązki de facto, kierująca pracami tego resortu. Jesteśmy w epoce takiej czwartej rewolucji przemysłowej, rewolucji cyfrowej, więc my ministerstwo cyfryzacji traktujemy, jako bardzo ważne ministerstwo, chcemy, by ono jak najbliżej współpracowało z przedsiębiorcami, żeby unowocześniało nasze usługi" - powiedział premier.

Szef rządu podkreślił, że Polacy "już dzisiaj coraz częściej załatwiają swoje sprawy poprzez smsy i maila, nie muszą wychodzić z domu". "A więc taka nowoczesność, jest czymś, co nas bardzo interesuje" - podkreślił Morawiecki.

We wtorek rano prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokona zmiany w składzie rządu - zapowiedziała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Wcześniej o skierowaniu do prezydenta wniosku o powołanie nowego ministra cyfryzacji informował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Jak podało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta, uroczystość ma się odbyć o 10. rano w Pałacu Prezydenckim; planowane jest podczas niej wystąpienie prezydenta.

Ministerstwo Cyfryzacji od 9 stycznia br., gdy odwołana została Anna Streżyńska, nie ma kierującego nim ministra. Konstytucyjny nadzór nad resortem sprawuje premier Mateusz Morawiecki, a bieżącymi pracami kieruje sekretarz stanu Marek Zagórski.

