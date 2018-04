"Azja to 48 krajów, zamieszkałych przez 4,5 mld ludności - co oznacza ogromny potencjał konsumpcyjny. Analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego prognozują, że w ciągu kolejnych 5 lat produkt krajowy brutto na głowę obywatela wzrośnie o 34,7% - z 6 615 USD w 2017 roku do 8 908 USD w 2022 roku. Potencjał Azji dostrzegają też polscy przedsiębiorcy - eksport w 2017 roku osiągnął 49 287,3 mln zł. Jednak nadal import z tego kierunku przewyższa znacząco eksport, dlatego należy wykorzystać potencjał rynku i ożywić sprzedaż polskich produktów i usług do Azji" - czytamy w komunikacie.



Kluczowe będzie zwiększenie świadomości rodzimych firm o możliwościach działania oraz instrumentach ułatwiających i zabezpieczających ekspansję zagraniczną, podkreśla KUKE.



"W 2017 r. - według wstępnych szacunków - udział państw azjatyckich w całości naszego eksportu sięgnął około 5,7%. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to niewielką wartością, to należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 13 lat rodzima sprzedaż na tamtejsze rynki wzrosła aż o 341%. Dla skutecznej ekspansji - zwłaszcza na tak trudne kulturowo rynki - niezbędna jest wiedza i odpowiednie narzędzia. Dlatego właśnie wraz z BGŻ BNP i Bisnode postanowiliśmy zapewnić wsparcie polskim firmom bezpośrednio w miejscach ich działania - w regionach, gdzie prowadzimy spotkania edukacyjne w pierwszej edycji Programu Handlu Zagranicznego" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie.



"Koalicja Partnerów: KUKE, Bank BGŻ BNP Paribas i Bisnode Polska uruchomili cykl konferencji edukacyjnych: Program Handlu Zagranicznego. Celem programu jest zaprezentowanie przedsiębiorcom w regionach możliwości ekspansji do Azji oraz instrumentów pozwalających na zwiększenie sukcesu eksportowego za pomocą efektywnego finansowania czy zabezpieczenia biznesu" - czytamy w komunikacie.



Rozpoczynająca się właśnie pierwsza odsłona programu skupia się na rynku azjatyckim, a uczestnictwo firm w spotkaniach jest bezpłatne. Wiosenna edycja programu obejmie konferencje w 10 miastach Polski, podano także w materiale.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa.

