Lux Med zdecyduje do 21 kwietnia o zaangażowaniu w Swissmed Centrum Zdrowia



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Lux Med podpisał z głównym akcjonariuszem Swissmed Centrum Zdrowia, Bruno Hangartnerem list intencyjny, przewidujący udzielenie Lux Medowi prawa pierwokupu akcji Swissmed do 31 lipca 2021 r., podał Swissmed. Do 21 kwietnia br. mają zostać zawarte stosowne umowy w tej sprawie.

"Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia […] powziął wiadomość o zawarciu w dniu 20.02.2018 r. pomiędzy Lux Med sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a panem Bruno Hangartnerem (główny akcjonariusz) listu intencyjnego, zgodnie z którym intencją Lux Med jest wspieranie przez okres nie krótszy niż do dnia 31.07.2021 r. rozwoju emitenta na warunkach określonych w umowie o współpracy, której zawarcie planowane jest pomiędzy Lux Med, a emitentem w zamian za możliwość prawa pierwokupu wobec wszystkich lub jakiejkolwiek ilości posiadanych przez głównego akcjonariusza akcji spółki w terminie do dnia 31.07.2021 r., zaś intencją głównego akcjonariusza jest udzielenie Lux Med na okres do dnia 31.07.2021 r. prawa pierwokupu wobec wszystkich lub jakiejkolwiek ilości posiadanych przez głównego akcjonariusza akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Główny akcjonariusz posiada ponad 50% głosów w spółce, co oznacza, że wskutek realizacji prawa pierwokupu możliwe jest przejęcie kontroli nad Swissmed przez Lux Med, podkreślono.

"W celu realizacji powyższych intencji, strony postanowiły, że w odpowiedniej umowie ustalą zasady, na jakich Lux Med będzie uprawniony do wykonania prawa pierwokupu wobec akcji spółki i zobowiązania stron w tym zakresie, mając na względzie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące zbywania znacznych pakietów akcji w spółce publicznej. Główny Akcjonariusz w związku z zamiarem nabycia przez Lux Med akcji spółki, umożliwi Lux Med przeprowadzenie ze stosownym wyprzedzeniem czasowym badania due diligence spółki" - czytamy dalej.

W przypadku nabycia przez Lux Med akcji Swissmed, kwestia zadłużenia spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. w Gdańsku (SWDN) wynikającego z umowy leasingu zwrotnego nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z dnia 29 lipca 2011 r. zawartej pomiędzy SWDN, a BPS Leasing zostanie rozwiązana wyłącznie w sposób, który będzie zaakceptowany przez Bank Polskiej Spółdzielczości, podano także.

"Strony zawarły list intencyjny w celu rozpoczęcia prowadzenia rozmów w zakresie w nim określonym. Intencją stron jest, by kwestie przedstawione w liście intencyjnym zostały ustalone i stosowne umowy zostały zawarte pomiędzy stronami w terminie do 21.04.2018 r." - podsumowano w komunikacie.

Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

W skład grupy kapitałowej Swissmed wchodzą: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (operator medyczny), Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, Swissmed Nieruchomości i Swissmed Development. Swissmed Centrum Zdrowia jest notowany na GPW od 2004 r.

(ISBnews)