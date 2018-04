Mocny start amerykańskiego sezonu publikacji wyników kwartalnych poprawił nastroje wśród globalnych inwestorów. Lepsze od oczekiwań zyski spółek, m.in. w przemyśle ciężkim, zepchnęły na dalszy plan toczący się spór handlowy USA-Chiny.

"Fundamenty są nadal całkiem w porządku w odniesieniu do amerykańskiej gospodarki" - wskazuje Kelvin Tay, ekonomista UBS Wealth Management w Azji. "To powinno pomóc w poprawie sentymentu na rynkach" - dodaje.

Również prezydent USA Donald Trump "wlał" na rynki sporo optymizmu po tym, gdy oświadczył że USA i Korea Północną już rozpoczęły bezpośrednie rozmowy "na bardzo wysokim szczeblu" przed planowanym spotkaniem przywódców obu tych narodów tego lata.

Trump powiedział, że władze Korei Północnej angażują się coraz bardziej w przygotowanie szczytu z udziałem prezydenta USA i przywódcy KRLD i jest to zaangażowanie na coraz wyższym szczeblu.

"My również zaczęliśmy rozmawiać z Koreą Północną bezpośrednio" - zaznaczył Trump. Dodał też, że "wszystko to skłania do wiary w dobrą wolę Pjongjangu; dzięki temu dzieją się pozytywne rzeczy na poziomie dyplomacji".

Słabną też obawy o tarcia handlowe USA-Chiny po tym, gdy Chińczycy ogłosili, że zniosą limity udziałów zagranicznych inwestorów w działających w ich kraju firmach wytwarzających auta, m.in. dla takich koncernów jak Ford Motor Co.

"Ruch Chin w celu złagodzenia sporu w handlu samochodami to pozytywne działanie" - mówi Mitsushige Akino, dyrektor wykonawczy w Ichiyoshi Asset Management Co. w Tokio.

W środę inwestorzy poznają o 10.30 dane o CPI w Wielkiej Brytanii w marcu, a o 11.00 w strefie euro - końcowe za marzec.

O 14.30 podczas konferencji bankierów w Fed w Nowym Jorku wystąpi William Dudley, prezes nowojorskiego Fed.

O 20.00 Fed opublikuje Beige Book - Beżową Księgę.

O 21.15 Dudley wystąpi jeszcze w Lehman College, a o 22.15 gubernator Fed Randal Quarles weźmie udział w Bretton Woods Committee Annual Meeting w Waszyngtonie.

Na rynku walutowym euro tanieje o 0,1 proc. do 1,2354 USD, brytyjski funt traci 0,05 proc. do 1,4284 USD, a japoński jen po spadku o 0,3 proc. jest wyceniany po 107,37 za dolara USA.

Ropa na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 0,9 proc. do 67,10 USD za baryłkę.

Miedź na Comex w Nowym Jorku zyskuje 0,9 proc. do 3,13 USD za funt, najwyżej od tygodnia.

Złoto traci 0,3 proc. do 1.343,76 USD za uncję.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.30