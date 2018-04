Robyg rozpoczął sprzedaż 57 lokali w 9. etapie Green Mokotów w Warszawie



Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Robyg wprowadził do sprzedaży 57 mieszkań w 9. etapie inwestycji Green Mokotów w Warszawie, podała spółka. Zakończenie inwestycji zaplanowano na III kw. 2020 r.

"Celem grupy jest dostarczanie na rynek integralnych terenów miejskich z pełną infrastrukturą usługową, położonych w dogodnych komunikacyjnie lokalizacjach. Green Mokotów to jeden z takich projektów. Ponad 800 lokalowy projekt na warszawskim Mokotowie sprzedaje się bardzo szybko, dlatego uruchamiamy kolejne etapy" – powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Robyga w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na III kw. 2018 r., a zakończenie na III kw. 2020. Do nabycia są lokale o metrażach od 40 m2 do 121 m2.

W ramach Green Mokotów, trzy budynki są już odbierane przez właścicieli, podano także.

"Wszystkie mieszkania Robyg w standardzie wyposażone są w nowoczesną technologię Smart House, dzięki której każde mieszkanie przekształca się w inteligentnym dom. Zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwiają wygenerowanie oszczędności na poziomie nawet 30% miesięcznych opłat. Dodatkowo, sam projekt architektoniczny jest pomyślany tak, żeby dawać mieszkańcom jak najwięcej benefitów. Wszystko to sprawia, że osiedle Green Mokotów to miejsce wprost idealne do zamieszkania, przyjazne zarówno ludziom, jak i środowisku, odpowiadające współczesnym światowym trendom wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na najwyższym poziomie" – dodała Chojecka.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)