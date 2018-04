Bank BGŻ BNP Paribas oferuje Ukraińcom kartę pre-paid we współpracy z T-Mobile



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Dzięki współpracy z operatorem komórkowym T-Mobile, Bank BGŻ BNP Paribas bezpłatnie wydaje kartę pre-paid z atrakcyjną ofertą dla obywateli Ukrainy, poinformował bank. Bank BGŻ BNP Paribas rozszerzył kampanię informacyjną dotyczącą usług bankowych dla obywateli Ukrainy także na rynek ukraiński, m.in. rozpoczął współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia.

"Z myślą o rosnącej grupie obywateli Ukrainy pracujących i mieszkających w Polsce, Bank BGŻ BNP Paribas stworzył rozwiązania, które ułatwiają im zarządzanie finansami osobistymi oraz dostęp do usług bankowych" - czytamy w komunikacie.

Dużym problemem w zakresie dostępu do usług bankowych jest też często brak polskiego numeru telefonu. Jest on niezbędny, by móc aktywować kartę płatniczą i w pełni korzystać z usług banku, podkreślono w materiale.

"Dzięki nawiązaniu współpracy z operatorem komórkowym T-Mobile, Bank BGŻ BNP Paribas bezpłatnie wydaje kartę pre-paid z atrakcyjną ofertą dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z ofertą połączenia do wszystkich sieci na Ukrainie kosztują 28 groszy za minutę (połączenia dotyczą sieci: Vodafone, Lifecell, Kyivstar). Aktywacja usługi jest bezpłatna" - czytamy dalej.

Dodatkowo, Heyah oferuje możliwość uruchomienia pakietu "Tańsze połączenia na Ukrainę do Vodafone", w którym za minutę połączenia użytkownicy zapłacą tylko 15 groszy. Aktywacji karty można dokonać w każdym oddziale Banku BGŻ BNP Paribas.

W trakcie prowadzonej kampanii Bank BGŻ BNP Paribas skupia się na działaniach komunikacyjnych także na terenie Ukrainy. Oferta promowana będzi m.in. na dworcach PKS w Kijowie i Lwowie. Wsparciem kampanii będą także działania w internecie.

"Rozszerzyliśmy naszą kampanię informacyjną również na rynek ukraiński po to, by obywatele tego kraju, którzy planują przyjazd do Polski mieli świadomość, że mogą korzystać z naszych usług bankowych. Biorąc pod uwagę tendencje na rynku pracy, spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach i latach do Polski będzie przyjeżdżać coraz więcej pracowników zza wschodniej granicy. To dość pokaźna grupa, do której chcielibyśmy dotrzeć z naszymi usługami. Ponadto, rozpoczęliśmy współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia, dzięki czemu informacja o dostępnych usługach trafia do potencjalnych klientów już na etapie poszukiwania pracy w Polsce" - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży w Banku BGŻ BNP Paribas Maciej Chlebowski, cytowany w komunikacie.

Obywatele Ukrainy mogą również korzystać z pomocy za pośrednictwem infolinii w języku ukraińskim. Bank przygotował w tym języku materiały informacyjne i promocyjne, a także ukraińską wersję strony internetowej.

"W ubiegłym roku obywatele Ukrainy otwierali w Banku BGŻ BNP Paribas ok. 2 tysięcy nowych rachunków miesięcznie" - podał też bank.

Instytucja zwraca uwagę, że z danych przedstawionych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynika, że w Polsce w ubiegłym roku pracowało nawet 1,5 mln Ukraińców i oczekuje się, że w kolejnych latach migracja będzie nadal rosnąć.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)