Medinice będzie komercjalizować 2 innowacyjne narzędzia chirurgiczne





Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Medinice, która w maju planuje zadebiutować na NewConnect, podpisała wstępne porozumienie, aby skomercjalizować innowacyjne narzędzia chirurgiczne Spacemaker i Suction Knife, tym samym zacieśniając współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Utrechcie, podała spółka.



"Komercjalizująca technologie kardiologiczne i kardiochirurgiczne Grupa Medinice, która złożyła już wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, wciąż rozszerza portfolio produktowe. Spółka podpisała właśnie wstępne porozumienie inwestycyjne z holenderską firmą CT Holding B.V. (spółka celowa Utrecht Medical University, w której uczelnia ta ma ok. 50% udziałów), posiadającą prawa do kilku innowacyjnych narzędzi medycznych, w tym Suction Knife oraz SpaceMaker" - czytamy w komunikacie.



Ich wynalazcą jest prof. Paul Gründeman - związany z Polską światowej sławy kardiochirurg doświadczalny, współwynalazca m.in. innowacyjnego stabilizatora tkanek Octopus do zabiegów "na bijącym sercu", które w 1997 zostało zakupione przez światowego lidera rynku urządzeń medycznych - firmę Medtronic. Od tego czasu przeprowadzono ponad 1,8 mln zabiegów z użyciem Octopusa, które zapewniły obecnemu właścicielowi praw do urządzenia już ponad 1,8 mld USD przychodów, podkreślono w materiale.



"Zawarta umowa między Medinice a CT Holding zakłada, że strona holenderska wniesie do nowo powstałej spółki celowej Space Medical Instruments (SMI) prawa do urządzeń Suction Knife i SpaceMaker, a jej rola będzie również istotna w procesie rozwoju produktów. Z kolei Medinice zajmie się całościowym procesem komercjalizacji i monetyzacji oraz dokapitalizuje spółkę. Medinice obejmie docelowo 40% udziałów w SMI, a pozostałe będzie posiadał holenderski partner Medinice" - czytamy dalej.



"Podpisania finalnej umowy spodziewamy się do wakacji, jednak jest to uzależnione od kilku czynników. Dzięki niej będziemy już formalnie komercjalizować dwa innowacyjne narzędzia chirurgiczne, które mają potencjał istotnie ułatwić pracę personelowi medycznemu, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo pacjentów. Są to zatem produkty zbieżne z naszymi założeniami biznesowymi. Łącznie nasze portfolio obejmie już 13 produktów z zakresu diagnostyki, leczenia i rekonwalescencji oraz telemedycznego monitoringu chorych" - powiedział prezes Medinice Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.



SpaceMaker to wielofunkcyjne, nadmuchiwane urządzenie do zastosowania przy zabiegach małoinwazyjnych, które ma ułatwiać dostęp i manewrowanie instrumentami endoskopowymi dzięki wytworzonej przestrzeni pomiędzy narządami.



Suction Knife to nóż do precyzyjnego nacinania tkanek w minimalnym czasie bez ryzyka uszkodzenia okolicznych tkanek. Przykładowo, przy leczeniu arytmii serca należy dokonać otwarcia osierdzia, które zazwyczaj jest mocno owinięte wokół serca.



CT Holding jest spółką celową Wydziału Serca i Płuca Uniwersyteckiego Centrum Medycznego (UMC) w Utrechcie, w której UMC posiada ok. 50 procent udziałów. Została założona w czerwcu 2014 r.



Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii i kardiochirurgii. Powstała z inicjatywy dwóch doświadczonych naukowców i praktyków medycyny oraz doświadczonego menedżera. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Pozwala to Medinice precyzyjnie określić potencjał projektu i ryzyka związane z jego realizacją. Spółka wspiera naukowców na wszystkich etapach komercjalizacji produktu - od momentu tworzenia prototypu przez proces certyfikacji aż do sprzedaży wyrobu na rynek.



"Medinice SA jest w trakcie procesu, mającego na celu wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (debiut spodziewany w maju br.)" - podsumowano w materiale.



