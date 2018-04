Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,82 proc. do 24 462,94 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 1,27 proc. do 7146,13 pkt. S&P 500 spadł o 0,85 proc. do 2670,14 pkt.

"To szósty z rzędu kwartał mocnych wyników spółek i jest wiele związanych z tym nadmiernych oczekiwań. Jest ryzyko, że te wyniki nie sprostają oczekiwaniom" - uważa Ernie Cecilla, dyrektor inwestycyjny Bryn Mawr Trust. To może mieć szczególnie negatywny oddźwięk w przypadku wysoko już wycenianych spółek.

4 proc. wzrostu zanotował kurs GE. Spółka potwierdziła prognozy na 2018 r. (rynek oczekiwał obniżki) i zaraportowała wyższy od oczekiwań zysk na akcję (1,95 USD vs 1,90 USD).

Ponad 4 proc. straciły akcje Apple. W piątek analitycy Morgan Stanley obniżyli prognozy sprzedaży działu iPhone spółki na II kw. o niemal 20 proc. Dzień wcześniej jeden z największych producentów chipów w Azji - Taiwan Semi - ostrzegł przed spadkiem popytu na smartfony.

Presja na producentów obwodów scalonych może się utrzymywać, z uwagi na tarcia handlowe, podwyższoną zmienność oraz niesatysfakcjonujące wyniki w branży - ocenia Vivek Arya, analityk Bank of America Merill Lynch.

Chiny zamierzają przyspieszyć rozwój swojego rynku półprzewodników - wynika z czwartkowych informacji Reutersa.

2 proc. drożały walory Wells Fargo. Bank będzie musiał zapłacić 1 mld USD kary nałożonych przez amerykańskich regulatorów. (PAP)