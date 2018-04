Grupa Qumak miała wstępnie ok. 262 mln zł przychodów i 78 mln zł straty w 2017



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Grupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 262 mln zł i stratę netto ok. 78 mln zł w 2017 r., według wstępnych szacunków, podała spółka.

„Według wstępnych szacunków w omawianym okresie Grupa Qumak osiągnęła następujące wyniki finansowe (narastająco):

- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 262 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. -68,5 mln zł (strata),

- wynik netto w wysokości ok. -78 mln zł (strata)" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że na powyższy szacunek wyników grupy, w czwartym kwartale 2017 r. miały wpływ m.in.:

a. dodatkowe koszty kontraktów związane z wydłużeniem czasu ich realizacji w kwocie ok. 4,5 mln zł;

b. zwiększenie rezerwy na serwis gwarancyjny z kontraktów zakończonych i przekazanych do serwisowania – kwota ok. 4 mln zł;

c. rezerwa na zobowiązania podatkowe wynikające z szacowanego ryzyka zapłaty zaległego podatku VAT w kwocie ok. 2,5 mln zł (dotyczy transakcji z roku 2013, Spółka będzie się odwoływać od decyzji w tej sprawie, ale zgodnie z zasadą ostrożności zdecydowano o utworzeniu rezerwy)" – wymieniono w informacji.



Wyniki grupy we wskazanym okresie są odzwierciedleniem problemów zidentyfikowanych i opisanych przez zarząd w planie naprawczym, do których należą – przede wszystkim - niewłaściwe zarządzanie spółką w minionych okresach oraz zmaterializowanie się ryzyk biznesowych, niekontrolowany wzrost kosztów działalności bieżącej, niedopasowanie skali działania spółki do jej przychodów, porażki w realizacji dużych i złożonych projektów, przejścia istotnych managerów wraz z całymi zespołami do konkurencji (m.in. z obszaru infrastruktury) i związanego z tym obniżenia możliwości sprzedażowych i realizacyjnych oraz dekoniunktura na rynku publicznym, zaznaczono również.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)