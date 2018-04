JSW i Famur podpisały umowę o współpracy przy realizacji proj. zagranicznych



Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Famur podpisały umowę o współpracy przy realizacji wspólnych komercyjnych projektów na rynkach zagranicznych, poinformowała JSW.

JSW i Famur przy aktywnym udziale JSW Innowacje oraz JZR zamierzają rozwijać projekty komercyjne w zakresie dostaw rozwiązań i usług zorientowanych na rynki zagraniczne związane z wydobyciem węgla w kopalniach głębinowych i odkrywkowych. Sygnatariusze umowy planują wypracować kompleksową ofertę produktowo-usługową skierowaną na zagraniczne rynki m.in. w Indiach, Indonezji, Kazachstanie, Australii oraz krajach obu Ameryk.

"Współpraca JSW i Famur przy wspólnych zagranicznych projektach to szansa rozwoju dla obydwu spółek. Wierzę, że kooperacja JSW, największego producenta węgla koksowego, oraz Famuru, jednego z największych dostawców rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, pozwoli przygotować kompleksową, konkurencyjną ofertę, która znajdzie zainteresowanie w zagranicznym sektorze wydobywczym. Jestem przekonany, że współpraca wpłynie pozytywnie na pozycje obydwu spółek oraz przyczyni się do promocji polskiej myśli technicznej i technologicznej na rynkach zagranicznych" – powiedział prezes JSW Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

"Innowacyjne rozwiązania wypracowane przez obszary R&D obu podmiotów, know-how oraz doświadczenie operacyjne to potencjał, który ma szansę być podstawą sukcesu wspólnej oferty na rynkach zagranicznych. Skupiając się na wzroście efektywności wydobycia i automatyzacji tego procesu przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w strefach zagrożenia, dążymy do powstania Inteligentnej Kopalni, zgodnej z założeniami koncepcji Przemysłu 4.0. Podkreślając rolę wydajności w toku pozyskiwania surowców, akcentujemy potrzeby spółek wydobywczych na całym świecie. Liczę, że zarówno w obszarze produktowym jak i rynkowym połączenie naszych kompetencji przełoży się na sukces działań prowadzonych w skali globalnej" – dodał prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Podpisanie umowy pomiędzy JSW a Famurem to kolejne z działań wpisujących się w strategie rozwoju obu grup, których celem jest zwiększanie zaangażowania na rynkach światowych, podsumowano.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)