LPP rekomenduje wypłatę 40 zł dywidendy na akcję za 2017 r.



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Zarząd LPP zdecydował o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 73,34 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 40 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd LPP wskazuje jednocześnie, iż spółka w ramach programu motywacyjnego, w przypadku powzięcia odpowiedniej uchwały przez radę nadzorczą LPP zaoferuje uczestnikom programu motywacyjnego (osobom zarządzającym) nabycie od spółki łącznie 117 akcji LPP (z puli akcji własnych). W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy 117 akcji nabędzie prawo do dywidendy. Nie wpłynie to jednak na wartość dywidendy na jedną akcję (40 zł)" - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 24 sierpnia 2018 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 14 września 2018 r.

W grudniu ub.r. prezesa Marek Piechocki mówił w wywiadzie dla ISBnews, że zarząd LPP chce zwiększać dywidendę zgodnie z przyjętą polityką o 10% rocznie i nie zakłada jej skokowego wzrostu ze względu na znaczące plany inwestycyjne spółki.

W kwietniu 2017 r. zarząd LPP zarekomendował przeznaczenie 65,63 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 36 zł na akcję lub 35,74 zł na akcję, w przypadku realizacji uprawnień związanych z warrantami subskrypcyjnymi. W czerwcu na walnym akcjonariusze LPP jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 65 531 268 zł z zysku za 2016 r.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)