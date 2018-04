WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,53 proc. do 2.257,00 pkt. WIG zniżkował o 0,41 proc. do 59.243,55 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,14 proc. do 4.569,83 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 804 mln zł, z czego 641 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był KGHM (189 mln zł). Kurs spółki spadł o 1,9 proc.

Wśród blue chipów najmocniej, o ponad 2 proc., zwyżkowały notowania Cyfrowego Polsatu oraz BZ WBK.

Spadkom przewodziła natomiast JSW (-4,7 proc.).

Kurs Praire zakończył sesję wzrostem o 1,3 proc. Przed południem kurs Praire zwyżkował o ponad 5 proc. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie udzielające zabezpieczenia roszczenia Prairie Mining Limited, a w rezultacie uniemożliwiające zawieranie umów użytkowania górniczego obejmujących obszar przyszłej kopalni Jan Karski z jakimkolwiek przedsiębiorcą poza Prairie - podała spółka w komunikacie w środę.

O 30,6 proc. spadły na zamknięciu notowania Mostostalu Zabrze, co stanowi drugi dzień mocnych spadków po poniedziałkowej publikacji szacunkowych wyników finansowych. Spółka podała, że miała w 2017 roku 79,9 mln zł skonsolidowanej straty netto, 83,2 mln zł straty brutto, 75,8 mln zł straty operacyjnej przy przychodach na poziomie 650,4 mln zł.

O 6,9 proc. w dół poszły na zamknięciu notowania Idea Banku, a w ciągu ostatnich trzech dni straciły łącznie niemal 18 proc. Zarząd Idea Banku ocenia, że nie ma fundamentalnych przesłanek uzasadniających ostatnie wahania kursu akcji, a sytuacja banku pozostaje stabilna - podano w komunikacie prasowym.

"W związku ze znaczącą zmiennością notowań giełdowych Idea Bank S.A. Zarząd Banku oświadcza, że (...) sytuacja Banku jest stabilna, Bank kontynuuje realizację strategii" - napisano.

O 13,1 proc. wzrósł kurs spółki XTB. Spółka podała we wtorek po zamknięciu notowań na GPW, że zysk netto grupy XTB w I kwartale 2018 r. wyniósł 59,5 mln zł wobec 10,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

O 8,7 proc. zdrożały akcje 11 bit studios. Obroty wynoszą 11 mln zł. We wtorek miała miejsce premiera nowej gry producenta - "Frostpunk". 11 bit studios w ciągu kilku dni planuje opublikować informacje dotyczące przyjęcia gry - poinformował PAP Biznes Dariusz Wolak, specjalista ds. relacji inwestorskich w 11 bit studios.

Anna Unton (PAP Biznes)