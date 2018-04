PGNiG i Orlen Upstream rozpoczęły kolejny odwiert w woj. wielkopolskim



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Orlen Upstream - spółka zależna PKN Orlen - rozpoczęły wiercenie w poszukiwaniu gazu ziemnego na odwiercie Chwalęcin-1K w ramach wspólnego projektu Płotki w województwie wielkopolskim, podało PGNiG. Spółki przygotowują się także do zagospodarowania złoża Miłosław, gdzie rozpoczęcie wydobycia planowane jest na I poł. 2019 r.

"Odwiert Chwalęcin-1K znajduje się na terenie koncesji Śrem-Jarocin w miejscowości Zalesie (gmina Jaraczewo, województwo wielkopolskie). Docelowa głębokość wyniesie ok. 3040 m. Prowadzone prace mają na celu odkrycie złoża gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca" - czytamy w komunikacie.

PGNiG oraz Orlen Upstream realizują projekt Płotki, składający się z 4 koncesji: Jarocin-Grabina, Kórnik-Środa, Pyzdry oraz Śrem-Jarocin. Na ich terenie znajduje się 7 złóż, z których prowadzone wydobycie wynosi łącznie około 2 100 boe/dobę.

Oprócz prac wiertniczych spółki przygotowują się do zagospodarowania złoża Miłosław, które zostało udokumentowane w maju 2017 r. Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie wydobycia planowane jest na przełomie I i II kw. 2019 roku.

PGNiG, który jest operatorem koncesji, posiada 51% udziałów w projekcie. Orlen Upstream, z pozostałą częścią udziałów, pełni rolę partnera.

"PGNiG i Orlen Upstream od kilku lat prowadzą wspólne prace poszukiwawczo-wydobywcze. W Wielkopolsce intensyfikujemy wydobycie, stosując nowoczesne metody, które pozwalają na zwiększenie produkcji. To tutaj po raz pierwszy w tej części Polski zastosowaliśmy z sukcesem technologię wierceń horyzontalnych w skałach piaskowca. Dzięki współpracy ze sprawdzonym partnerem zwiększamy możliwości wydobycia gazu ziemnego w Polsce, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

"Obszar projektu Płotki uchodzi za najbardziej perspektywiczny w Polsce pod kątem występowania złóż węglowodorów w utworach czerwonego spągowca. Mam nadzieję, że prace w odwiercie Chwalęcin-1K dadzą pozytywny wynik i już wkrótce będziemy mogli ogłosić kolejny wspólny sukces poszukiwawczy" - dodał prezes Orlen Upstream Janusz Radomski.

PGNiG oraz Orlen Upstream współpracują także na terenie Wielkopolski w ramach projektu Sieraków. Obejmuje on 2 koncesje, na których obecnie trwają przygotowania do zagospodarowania złoża ropy i gazu ziemnego. Obie spółki prowadzącą również wspólny projekt Bieszczady, na który składa się 7 koncesji na Podkarpaciu. Obecnie trwa interpretacja danych uzyskanych w trakcie badań sejsmicznych.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)