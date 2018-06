Kurs akcji ML System nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcje spółki ML System zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 27 zł.

Ok. godz. 9:20 kurs wynosił także 27 zł.

Wcześniej spółka informowała, że przydzieliła wszystkie akcje nowej emisji serii C. Pozyskała z emisji 34,6 mln zł, które przeznaczy na realizację innowacyjnych projektów poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, w tym przede wszystkim na rozpoczęcie masowej produkcji rewolucyjnych transparentnych szyb fotowoltaicznych w oparciu o technologię kropek kwantowych, a także na ekspansję zagraniczną.

Inwestorom indywidualnym przydzielono 90 488 walorów, zaś do inwestorów instytucjonalnych trafiło 1 191 380 akcji.

ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

(ISBnews)