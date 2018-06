Od niedzieli przedsiębiorcy będą mogli regulować faktury VAT w mechanizmie podzielonej płatności, jednocześnie fiskus będzie mógł zażądać - także od najmniejszych firm, ale tylko tych prowadzących elektroniczne księgi - kolejnych danych w formie plików JPK.

Regulacje ws. podzielonej płatności przewidują, że do standardowego rachunku wykorzystywanego w działalności gospodarczej banki otworzą każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności z wykorzystaniem split payment, to kwota netto trafi na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostanie przelana na konto VAT.

Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT będą ograniczone - z zasady będzie można regulować nimi zobowiązania VAT wobec fiskusa, bądź płacić dostawcom część dotyczącą VAT, także na specjalne konto. Inne wykorzystanie środków z rachunku VAT będzie możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego. Na decyzję w tej sprawie urząd będzie miał 60 dni.

Split payment. To warto o nim wiedzieć

Jak tłumaczył w zeszłym tygodniu wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski, "zwolnienie kwoty z konta może nastąpić wcześniej, o ile zachodzą przesłanki, które świadczą o tym, że nie ma żadnego ryzyka, niebezpieczeństwa co do niewłaściwej transakcji, czy sygnałów o tym, że może dojść do wyłudzenia VAT".

Odniósł się do obaw, że MPP zaburzy płynność finansową firm. Przyznał, że to temat "społecznie wrażliwy". "Naczelnicy urzędów skarbowych, i ja też - mogę zaręczyć - będziemy działali sprawnie, będziemy otwarci co do składanych wniosków (o uwolnienie pieniędzy z kont VAT - PAP), będziemy ściśle obserwowali to, co się dzieje, jeśli chodzi o płynność finansową, zwłaszcza małych przedsiębiorców, mikrofirm (...), aby z jednej strony chronić budżet państwa, a z drugiej strony, aby nie doprowadzić do upadku małych firm" - zapewnił.

Dodał, że resort finansów chce wydać wytyczne w tej sprawie. "Chcemy uwrażliwić wszystkie urzędy skarbowe w Polsce co do tego, żeby zastosowano w miarę możliwości jak najszybciej zwrot podatku VAT, aby nie było zatorów płatniczych, aby można było tym kontem jakoś zarządzać" - obiecał.

Zastosowanie split payment będzie traktowane przez fiskusa jako istotna przesłanka dochowania należytej staranności przez podatnika. Ponadto w takim przypadku nie będzie stosowana tzw. odpowiedzialność solidarna ani nakładane dodatkowe zobowiązania podatkowego. Nie będą miały też zastosowania podwyższone odsetki za zwłokę w wysokości 150 proc. Firma może liczyć na obniżenie kwoty zobowiązania (tzw. skonto) oraz zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie 25 dni.

Jednocześnie od 1 lipca br. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, będą mieć obowiązek przekazywania dodatkowych (poza dotychczasowym JPK_VAT) struktur JPK. Pliki mają być udostępniane na żądanie organów podatkowych w związku z prowadzeniem postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do końca czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ksiąg w formie elektronicznej, tylko papierowej, to nie zostanie objęty nowymi regulacjami. Jednocześnie MF zapewnia, że nie narzuca firmom obowiązku przekształcenia prowadzenia księgowości papierowej w elektroniczną.

Jak informuje resort finansów, KAS będzie mógł zażądać: JPK_KR – księgi rachunkowe, JPK_WB – wyciąg bankowy, JPK_MAG – magazyn, JPK_FA – faktury VAT, JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów, JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Resort udostępnił bezpłatne narzędzia, dzięki którym przedsiębiorca może przekazać nowe JPK - aplikację Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK oraz aplikację e-mikrofirma w zakresie faktur (struktury JPK_FA).

Szczegółowe informacje dotyczące nowych obowiązków związanych z JPK można znaleźć na Portalu Podatkowym MF: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-na-zadanie