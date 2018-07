Grupa Azoty podpisała w piątek z bankami: PKO Banku Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski umowę zmieniającą i modyfikującą umowę kredytu odnawialnego z 2015 roku, podwyższającą łączną kwotę kredytu do 3 mld zł z 1,5 mld zł.

Wiceprezes Łapiński podczas piątkowej konferencji powiedział, że decyzja konsorcjum banków jest "wyrazem zaufania do realizowanej strategii i programu inwestycyjnego".

"Plan inwestycyjny założony przez Grupę Azoty do roku 2026 jest ambitny, a jednocześnie realny i niezbędny dla dalszego rozwoju Grupy Azoty jako lidera rynku chemicznego w Polsce. Wierzę, że ten kredyt będzie także jasnym sygnałem dla środowiska analityków i inwestorów, że Grupa Azoty ma mocne fundamenty i ambitne plany rozwoju" - przekazał Łapiński, który odpowiedzialny za finanse w Grupie Azoty.

Jak wyjaśnił, jeśli chodzi o inwestycje, które będą finansowane z nowych pieniędzy, to największym projektem są Polimery Police, czyli wytwórnia polimerów z grupy poliolefin /propylenu i polipropylenu. Ze względu na nakłady inwestycyjne sięgające około 5 mld zł, to projekt strategiczny nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla całej krajowej gospodarki. Jak podkreślają Azoty, znaczące moce wytwórcze Polimerów Police mają umożliwić produkcję do 440 tys. ton polipropylenu rocznie, w asortymencie, do którego zaliczane są m.in. homopolimery oraz kopolimery statystyczne i udarowe.

"W Puławach mamy również serię projektów, które mają na celu m.in. stworzenie nowych mocy" - powiedział. W tym roku ma być uruchomiona pierwsza linia produkcyjna instalacji granulacji mechanicznej saletry. Budżet rozpoczętej w 2016 roku inwestycji to 385 mln zł. Projekt zakłada uruchomienie dwóch linii produkcyjnych o mocy 1400 ton saletrzaku na dobę lub 1200 ton saletry granulowanej mechanicznie na dobę. Instalację będzie dopełniała komplementarna do niej infrastruktura magazynowania, pakowania i wysyłki. Uruchomienie drugiej linii produkcyjnej zaplanowane jest na trzeci kwartał 2020 r.

Grupa Azoty podkreśla, że podpisana w piątek umowa to część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Azoty. 25 stycznia br. Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln euro.

Wiceprezes PKO Banku Polskiego Jakub Papierski wskazał, że umowa ta jest "modelowym przykładem współpracy instytucji finansowych, na czele z PKO Bankiem Polskim jako agentem kredytu, które wspierają przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki".

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa. W maju 2017 r. Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się m.in. ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie.