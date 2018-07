Airway Medix planuje wprowadzić 2 produkty na rynek w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments planuje wprowadzić na rynek dwa produkty - Oral Care i Cuff Pressure Regulator - w IV kwartale tego roku, podała spółka.

Obecnie w rozwijanym portfelu produktowym Airway Medix znajdują się:

* Oral Care (OC) - nowy system czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych - z szacowaną wartością rynku na poziomie 400-500 mln USD,

* Cuff Pressure Regulator (CPR) - innowacyjne urządzenie umożliwiające upowszechnienie automatycznej optymalizacji ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną - z szacowaną wartością rynku 250-350 mln USD,

* Laryngeal Mask (LMA) - platforma technologiczna związana z grupą patentów dotyczących m.in. maski laryngologicznej - z szacowaną wartością rynku 400-500 mln USD, podano w komunikacie.

"Za nami kolejne kamienie milowe, które przybliżają nas do monetyzacji następnych rozwijanych urządzeń. Już w tym roku nastąpi rynkowa premiera OC i CPR na najważniejszych światowych wydarzeniach branżowych: targach Medica w Niemczech (12-15 listopada) oraz konferencji AARC w USA - American Association for Respiratory Care (4-7 grudnia). Widzimy też już zainteresowanie naszymi technologiami wśród liderów branżowych" - powiedziała członek zarządu Airway Medix Anna Aranowska-Bablok, cytowana w komunikacie.

System Oral Care pozytywnie przeszedł testy w amerykańskim Center of Excellence in Biofilm Research, Allegheny General Hospital, Pittsburgh. Zakończyło się też pierwsze pilotażowe wdrożenie kliniczne systemu OC na oddziale intensywnej terapii (Izrael), dzięki któremu zespół AWM zebrał cenne informacje od użytkowników, podano w materiale.

"Rozpoczęło się drugie pilotażowe wdrożenie kliniczne systemu OC w szpitalu w Izraelu - testy powinny zakończyć się sierpniu br., tam też będą miały miejsce pełne badania kliniczne. We wrześniu br. planowane są pilotażowe wdrożenia w USA - w Bostonie i w Pitsburgu. OC posiada zgodę FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków), certyfikat CE umożliwiające wprowadzenie do obrotu produktu na rynkach europejskim i amerykańskim oraz pełną ochronę patentową" - zapowiedziano w komunikacie.

Badania kliniczne CPR rozpoczęły się w maju br. w największym szpitalu w Tel Awiwie. Dostępne obecnie rezultaty potwierdzają stawiane przez spółkę tezy o działaniu CPR. Natomiast w Bostonie rozpoczęły się testy porównawcze CPR z innymi potencjalnie konkurencyjnymi urządzeniami, podano dalej.

"Zgłoszenie do FDA powinno nastąpić we wrześniu br. Procedura w FDA powinna zostać zakończona w 90-120 dni od złożenia zgłoszenia. Wersja CPR bez pomiaru ciśnienia posiada certyfikat CE i jest gotowa do komercyjnego debiutu w UE. CPR posiada ochronę własności intelektualnej, a w ostatnich 6 miesiącach zostały złożone kolejne nowe dwa wnioski patentowe w USA" - zapowiedziała też spółka.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)