W poniedziałek GetBack opublikował raport za 2017 rok, w którym spółka wykazała 1,35 mld zł straty netto. Zgodnie z zapowiedzią sprawozdanie za pierwszy kwartał 2018 roku ma się ukazać 23 lipca br.

"Finansowe zamknięcie 2017 roku to bardzo ważny etap w procesie normalizacji sytuacji w spółce. To daje nam możliwość zamknięcia i prezentacji wyników za I kwartał 2018 roku oraz pozwala wypracować ostateczną wersję planu naprawczego, który jest podstawą przyśpieszonego postępowania układowego z naszymi wierzycielami" - powiedział cytowany w komunikacie przesłanym we wtorek PAP Przemysław Dąbrowski, który 22 maja został nowym prezesem GetBack.

W kwietniu GPW na wniosek KNF zawiesiła obrót akcjami GetBack.

"O ile nie pojawią się inne przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie notowań, obrót tymi instrumentami finansowymi zostanie wznowiony drugiego dnia po dniu publikacji kwartalnego raportu spółki za I kw. br." - napisał we wtorek na Twitterze rzecznik KNF Jacek Barszczewski.

Jak podkreślił rzecznik KNF, "warunkiem odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBack jest spełnienie dwóch warunków: publikacja kompletnego raportu rocznego za 2017 r. oraz publikacja raportu kwartalnego za I kw. br.".

"Pierwszy warunek został spełniony. Spółka opublikowała raport roczny, w tym sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierające odmowę wyrażenia opinii. Drugi warunek, zgodnie z zapowiedziami zarządu spółki, ma się ziścić 23 lipca br." - napisał Barszczewski.

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. akcje GetBack zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.

KNF zawiesiła obrót akcjami GetBack po tym, gdy 16 kwietnia rano GetBack podał, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informacja została uzgodniona "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami". PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy.

9 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego spółki GetBack.

Według KNF, GetBack wyemitował obligacje o łącznej wartości 2,58 mld zł, których posiadaczami były 9242 podmioty, w tym 9064 osoby fizyczne i 178 instytucji finansowych.