Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,41 proc. i wyniósł 24.456,48 pkt.

S&P 500 zyskał 0,85 proc. i wyniósł 2.759,82 pkt.

Nasdaq Comp. zwyżkował o 1,34 proc., do 7.688,39 pkt.

Wśród trzydziestu spółek z DJI największe wzrosty zanotowały Apple i Microsoft.

W ujęciu sektorowym najlepiej radziła sobie ochrona zdrowia, a indeks spółek biotechnologicznych w Nasdaq poszedł w górę o blisko 4 proc.

Kurs Facebooka wspiął się na najwyższy poziom w historii, co również wsparło wzorsty Nasdaq.

Dolar osłabia się o 0,5 proc. do euro i o 0,2 proc. do jena. Kurs EUR/PLN wynosi 1,174, a USD/JPY 110,4.

Amerykańskie obligacje 10-letnie umacniają się w piątek o 2 pb, a niemieckie pozostają bez większych zmian.

Chiny poinformowały ok. godz. 9.30 o wcieleniu w życie odwetowych ceł po tym, jak Stany Zjednoczone nałożyły w piątek minutę po północy czasu lokalnego (6.01 w Polsce) cła na chiński import o wartości 34 mld USD. Chińskie taryfy celne weszły w życie o godz. 12.00 czasu pekińskiego.

W czwartek prezydent USA D. Trump poinformował, że cła na kolejne chińskie towary o wartości 16 mld USD wejdą w życie w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

Trump zagroził, że Stany mogą wprowadzić cła w sumie na 550 mld USD chińskiego importu, co o niemal 50 mld USD przekroczyłoby wartość chińskiego eksportu do USA w 2017 r. (505,5 mld USD).

Amerykańskie cła wymierzone są w prowadzoną przez władze ChRL strategię gospodarczą „Made in China 2025”, która ma z Chin uczynić światowego potentata wysokich technologii. Wprowadzone w piątek taryfy dotyczą 818 kategorii towarów, głównie przemysłowych.

Chiny informowały wcześniej, że zamierzają odpowiedzieć w podobnej skali (w sumie ok. 50 mld USD), w postaci ceł głównie na amerykański sektor rolny (ok. 40 proc. wartości towarów), motoryzacyjny (ok. 1/4) i surowcowy (ok. 1/8).

Chiny zapowiedziały w piątek, że w toku wojny handlowej nie będą stosować działań wyprzedzających.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w maju spadł do 43,1 mld USD z 46,1 mld USD miesiąc wcześniej, po korekcie z 46,2 mld USD - poinformował Departament Handlu w komunikacie.

Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 43,7 mld USD.

Obecnie deficyt jest na najniższym poziomie od października 2016 roku.

Analitycy wskazują na wyjątkowo dużą kontrybucję amerykańskiego eksportu soi do bilansu w maju. (PAP Biznes)