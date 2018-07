Johnson był jednym z wiodących zwolenników brexitu w rządzie May i liderem kampanii za opuszczeniem Unii Europejskiej podczas referendum w czerwcu 2016 roku.

O odejściu Johnsona z rządu poinformowano po ujawnieniu przez media, że wbrew zapowiedziom nie pojawił się on na odbywającym się w poniedziałek w Londynie szczycie procesu berlińskiego dotyczącego wsparcia integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich. W wydarzeniu bierze udział m.in. polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz; na godziny popołudniowe planowano wspólną konferencję prasową Czaputowicza z Johnsonem.

Downing Street ujawniło, że nazwisko nowego ministra spraw zagranicznych zostanie podane opinii publicznej wkrótce. W oświadczeniu podkreślono, że premier May podziękowała Johnsonowi za jego pracę w rządzie.

W niedzielę ze stanowiska zrezygnował minister ds. Brexitu Davis. Do kryzysu w rządzie May doszło zaledwie dwa dni po zaprezentowaniu w piątek trzystronicowego zarysu rządowego stanowiska w sprawie dalszych negocjacji dotyczących wyjścia z UE. Został on przyjęty - jak przekonywała premier - przy poparciu wszystkich ministrów podczas całodniowego wyjazdowego posiedzenia rady gabinetowej w letniej rezydencji szefowej rządu w Chequers.

Zaprezentowany tekst był jednak w weekend ostro krytykowany przez polityków z eurosceptycznego skrzydła Partii Konserwatywnej, w tym przez ekscentrycznego posła Jacoba Reesa-Mogga, który jest jednym z faworytów do zastąpienia May na stanowisku premiera. Oskarżali oni rząd o nadmierne ustępstwa wobec Brukseli.

Tłumacząc powody rezygnacji, Davis uwypuklił w swoim liście do premier podziały dotyczące strategii negocjacyjnej, przyznając, że w ciągu ostatniego roku było "wiele przypadków, w których nie zgadzał się z przyjętą linią polityki" Downing Street; chodzi m.in. o zaakceptowanie postulowanej przez Komisję Europejską kolejności rozmów w sprawie Brexitu.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z UE 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku. Zgodnie z dotychczasowym porozumieniem o okresie przejściowym wszystkie dotychczasowe zasady - w tym dotyczące swobody przepływu osób - będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku. Dopiero po tej dacie miałoby wejść w życie nowe porozumienie, którego szczegóły omawiano w piątek w Chequers.