Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,31 proc. i wyniósł 24.776,59 pkt.

S&P 500 zyskał 0,88 proc. i wyniósł 2.784,17 pkt.

Nasdaq Comp. zwyżkował o 0,88 proc., do 7.756,20 pkt.

Wśród trzydziestu spółek z DJI największe wzrosty zanotował JP Morgan Chase i Goldman Sachs, zaś w ujęciu sektorowym najlepiej radziły sobie spółki finansowe - indeks odzwierciedlający notowania banków poszedł w górę o 2,5 proc.

Technologiczne giganty Amazon, Netflix i Apple zyskały ponad 1 proc. ciągnąc Nasdaq do góry.

Negatywnie na tym tle wyróżnił się Twitter, którego akcje potaniały o ponad 5 proc. po doniesieniach Washington Post, że właściciel serwisu społecznościowego planuje kontynuować tempo kasowania kont użytkowników. Jak napisano w gazecie, w maju i czerwcu zniknęło 70 milionów kont.

W Europie o ponad 6,3 proc. zwyżkował kurs Air France KLM po publikacji danych operacyjnych za czerwiec, które wykazały ok. 3-proc. wzrost liczby pasażerów.

Kurs EUR/USD pozostaje bez większych zmian w okolicach 1,174.

Osłabia się natomiast funt - do euro o 0,5 proc., a do dolara o 0,3 proc. Obawy inwestorów wzbudziła rezygnacja ministra sprawa zagranicznych Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji rośnie o 3 pb, niemieckich pozostaje bez zmian, a brytyjskich idzie w górę o 2 pb.

W Europie na zamknięciu Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,35 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 0,38 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,42 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskał 0,92 proc.

DRAGHI PRZED EUROPARLAMENTEM

Mario Draghi, prezes EBC, wystąpił w poniedziałek przed Komisją ds. Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego.

W wypowiedziach bankiera trudno było doszukać się nowych podpowiedzi odnośnie tempa normalizacji polityki monetarnej EBC wobec zamiarów wygaszenia QE do końca 2018 r.

"Nasze zaufanie, że inflacja znajduje się na właściwej ścieżce, wciąż rośnie" - powiedział Draghi.

"Mimo narastającej niepewności związanej z globalnymi czynnikami, takimi jak niebezpieczeństwo wzrostu protekcjonizmu, ryzyka dla strefy euro wydają się szeroko zrównoważone" - powiedział.

"Mamy przekonanie, że dzięki naszej polityce pieniężnej stopa inflacji będzie zbiegać do celu EBC" - dodał.

Draghi zaznaczył, że QE należy obecnie uznawać za standardowe narzędzie EBC, które będzie używane, jeśli wystąpią wyjątkowe okoliczności. Dodał jednak, że obecnie "nic takiego nie ma miejsca".

"Główne fundamenty gospodarcze pozostają solidne" - powiedział Draghi.

We wstępnym oświadczeniu Draghi powtórzył znane z ostatniej retoryki EBC stwierdzenia, m.in. że stopy proc. pozostaną niezmienione "do końca lata 2019 roku" oraz, że postawa EBC musi cechować się "cierpliwością, wytrwałością i roztropnością".

Draghi wezwał też rządy państw UE do tworzenia buforów fiskalnych, w obliczu solidnej koniunktury.

"Dach naprawia się, kiedy świeci słońce" - powiedział Draghi.

Poza tym, prezes EBC zaznaczył, że należy dążyć do dalszej integracji gospodarczej. Wyraził m.in. swoje poparcie dla europejskiego systemu ubezpieczania depozytów - Edis.

W poniedziałek głos zabrał też Ewald Nowotny, członek rady prezesów EBC. Powiedział on, że bank nie zmieni stóp proc. latem 2019 r., a potem przyjmie politykę "wait and see". Dodał, że ujemne realne stopy procentowe nie mogą być permanentnym elementem polityki pieniężnej i powinny być stosowane w razie potrzeby. Nowotny przestrzegł, że negatywne stopy procentowe mogą doprowadzić do baniek inwestycyjnych.

CHAOS W UK; REZYGNACJA JOHNSONA A WCZEŚNIEJ ZMIANA KOORDYNATORA BREXITU

W niedzielę, sprzeciwiając się ustalonym przez rząd Wielkiej Brytanii w ub. tygodniu planom, aby wyjście z UE miało łagodny charakter, ze stanowiska zrezygnował David Davis, dotychczasowy brytyjski Sekretarz Stanu ds. Brexitu. W poniedziałek dołączył do niego Boris Johnson, brytyjski minister spraw zagranicznych.

Theresa May, premier Wielkiej Brytanii w poniedziałek wieczorem powołała na stanowiska szefa MSZ Jeremy'ego Hunta, byłego ministra zdrowia.

Następcą Davisa został natomiast Dominic Raab z libertariańskiego skrzydła Torysów. Do tej pory Raab dał się poznać jako zwolennik "twardego Brexitu", który jednak zdolny jest do daleko idących kompromisów.

KOLEJNE DOBRE ODCZYTY W RFN I EUROZONIE; KONIEC SPOWOLNIENIA?

Z gospodarki Niemiec napłynęły w poniedziałek rano kolejne, wyższe od oczekiwań, dane makro, co jest argumentem dla zwolenników tezy o tymczasowości spowolnienia gospodarki na początku 2018 r.

Eksport Niemiec wzrósł w maju o 1,8 proc. mdm, po spadku miesiąc wcześniej o 0,3 proc. Oczekiwano wzrostu wskaźnika jedynie o 0,7 proc. mdm. Import mdm wzrósł o 0,7 proc., po zwyżce miesiąc wcześniej o 2,6 proc., po korekcie z 2,2 proc. Oczekiwano zaś spadku o 0,5 proc.

Optymistycznie przez inwestorów zostały odebrane również odczyty indeksów publikowanych przez grupę Sentix.

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w lipcu wzrósł do 12,1 pkt. z 9,3 pkt. miesiąc wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie. Analitycy spodziewali się w tym miesiącu wskaźnika 9,0 pkt.

Wskaźnik ocen obecnej sytuacji wzrósł do 36,8 pkt. z 34,5 pkt. poprzednio. Zwyżkował także indeks oczekiwań i wyniósł -10 pkt. wobec -13,3 pkt. miesiąc wcześniej.

ROPA DROŻEJE

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 74,1 USD, po wzroście o 0,4 proc.

Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie rośnie o 1,4 proc. do 78,2 USD za baryłkę.

Zniżkowo na ceny WTI podziałała informacja o wznowieniu produkcji w Kanadzie, po tym jak uporano się z awarią kluczowej infrastruktury.

Na wzrost ceny Brenta działa natomiast globalny optymizm inwestycyjny oraz obawy o kwestię sankcji na Iran.

RUSZA SEZON WYNIKÓW W USA

Uwaga inwestorów giełdowych w USA przesuwa się powoli na wyniki amerykańskich spółek.

We wtorek raport przedstawi PepsiCo, a w piątek duże banki: Citigroup, JP Morgan Chase i Wells Fargo.

Obecny kształt krzywej dochodowości w USA (najniższe nachylenie w cyklu) nie stanowi sygnału do sprzedaży akcji i jest zbieżny ze scenariuszem dwucyfrowych wzrostów na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy - ocenił w poniedziałkowej nocie M. Matejka, strateg JPMorgan.

Rynek liczy na kolejny kwartał z dynamiką zysków spółek notowanych na S&P 500 powyżej 20 proc. (24,8 proc. w I kw., najwięcej od 7 lat), choć indeks zyskał w II kw. jedynie 2,9 proc.

Poniżej szacunki wzrostu zysków firm z S&P 500 wg ankietowanych przez Bloomberga analityków (stan na 7.07).

II kw. ‘18 III kw. ‘18 IV kw. ‘18 I kw. ‘19 2018 2019 2020 20,43% 22,46% 19,50% 8,25% 23,02% 11,11% 10,21%

(PAP Biznes)