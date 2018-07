Poniżej notowania indeksów w USA z godz. (S&P 500 z godz. 16.35, DJI i Nasdaq z 16.50)

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) S&P 500 USA 2829,68 0,81 0,72 2,72 14,57 5,84 Dow Jones Industrial USA 25260,95 0,87 0,56 2,77 17,42 2,19 NASDAQ Comp. USA 7905,019 0,81 0,64 2,76 23,31 14,51

Po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych mocno zwyżkują walory Alphabet (+4,8 proc.), Biogen (+5,1 proc.) i United Technologies (+2,6 proc.) i Verizon (+0,8 proc.).

Alphabet, właściciel Google, o 22 proc. przebił oczekiwania zysku na akcję za II kw. Przychody firmy, które w 86 proc. pochodzą z reklam, również wyprzedziły szacunki rynkowe.

Zyskują również pozostałe spółki z grupy FAANG, czyli Amazon, Facebook (obie firmy podadzą wyniki w środę), Apple (raport w czwartek) czy Netflix.

Zysk na akcję Biogen, firmy farmaceutycznej, w II kw. wyniósł aż 5,8 USD vs konsensus 5,19 USD. Spółka podwyższyła prognozy całorocznego skorygowanego zysku na akcję do 24,9-25,5 USD z 24,2-25,2 USD.

United Technologies, producent wyrobów dla przemysłu lotniczego, energetyki i budowlanki, wypracował w II kw. zysk na akcję 1,97 USD, 13 centów powyżej oczekiwań.

Spośród 1/5 spółek z S&P 500, które do wtorku podały wyniki, 90 proc. przebiło oczekiwania poziomu zysku. Szczególnie pozytywnie względem konsensusu wypadły sektory: technologiczny, finansowy i przemysł.

"Moje oczekiwania dotyczące wyników spółek w tym sezonie były wysokie i - do tej pory - okazują się one tak mocne jak zakładał rynek" - ocenia Randy Frederick, wiceszef ds. tradingu w Schwab Center for Financial Research.

"Wydaje się, że większość firm nie martwi się tak bardzo o wojny handlowe, jak robią to ekonomiści" - dodaje.

Wyraźne wzrosty zaliczają europejskie banki, po solidnych wynikach UBS, którego kurs zwyżkuje ok. 3,7 proc.

Zysk netto UBS wyniósł w II kw. 1,28 mld CHF, powyżej oczekiwanych 1,09 mld CHF. Nieoczekiwanie bank zaraportował odpływ 1,2 mld CHF w segmencie wealth management, po napływach netto 19 mld CHF w I kw.

Wzrosty notują również europejscy producenci półprzewodników oraz szeroko pojęty sektor technologiczny, które wsparły prognozy AMS AG oraz mocne wyniki Alphabet.

Na rynku FX umacnia się brytyjski funt po doniesieniach, że premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, przejmuje kontrolę nad rozmowami ws. Brexitu. Tym samym, departament ds. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE ma zostać zlikwidowany.

Po tej informacji kurs GBP/USD rośnie o 0,3 proc. do 1,3149.

MOCNE WSTĘPNE, ODCZYTY PMI Z USA

Z danych makro z amerykańskiej gospodarki inwestorzy poznali odczyty PMI za lipiec.

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 55,5 pkt. wobec 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu. Ekonomiści oczekiwali, że wskaźnik wyniesie 55,1 pkt.

Z kolei PMI w usługach wyniósł w bieżącym miesiącu 56,2 pkt. wobec 56,5 pkt. w poprzednim miesiącu i wobec konsensusu na poziomie 56,3 pkt.

PMI composite USA wyniósł natomiast 55,9 pkt. wobec 56,2 pkt. w poprzednim miesiącu.

Ponadto, na rynek spłynęły też odczyt indeksu cen nieruchomości FHFA, który informuje o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA i który wyniósł w maju 0,2 proc. mdm. (vs konsensus 0,3 proc. mdm), a także odczyt wskaźnika aktywności wytwórczej Richmond Fed, który wyniósł w lipcu 20 pkt. Tu analitycy spodziewali się, że indeks spadnie do 18 pkt., wobec 21 pkt. w czerwcu.

CŁA SĄ NAJLEPSZE - TRUMP

Dzień przed rozmowami USA-UE ws. obniżenia barier w handlu produktami motoryzacyjnymi, Donald Trump ponownie zagroził nałożeniem wysokich ceł na kraje, które "nierówno" traktują Stany Zjednoczone.

"Taryfy są najlepsze! Państwo, które traktowało USA nierówno pod kątem handlu, albo wynegocjuje uczciwą umowę, albo zostanie obłożone cłami (...)" - napisał we wtorek na Twitterze prezydent USA.

Przewodniczący KE J.C. Juncker będzie rozmawiać w środę z Trumpem w Białym Domu.

"Spotkanie najprawdopodobniej nie przyniesie jednoznacznych konkluzji – z perspektywy administracji USA istotnym wydarzeniem będzie dopiero opublikowanie wyników analiz Departamentu Handlu w oparciu o sekcje 232 (pierwotnie planowane na koniec lipca). Stanowisko partii Republikańskiej jest dla obozu D.Trumpa argumentem przemawiającym za kompromisem z UE" - ocenili we wtorkowej nocie ekonomiści ING.

LIRA NAJTAŃSZA W HISTORII, BANK CENTRALNY TURCJI UGINA SIĘ PRZED PREZYDENTEM

Turecka lira osłabiła się we wtorek względem dolara na najniższe w historii poziomy - do 4,9371, czyli o 3,9 proc, po nieoczekiwanym utrzymaniu przez bank centralny stóp procentowych na poziomie 17,75 proc. Ok godz. 16.45 USD/TRY kwotowana jest na poziomie 4,88 (+2,7 proc.).

Rynek oczekiwał kontynuacji zacieśniania polityki monetarnej i podwyżki o 100 pb., m.in. z uwagi na wysoką inflację (15,4 proc. w czerwcu, 15-letni szczyt) i pogłębiającą się przecenę waluty.

Brak podwyżki w trakcie lipcowego posiedzenia prawdopodobnie zostanie odebrany przez rynek jako oznaka osłabienia niezależności banku centralnego, w związku z próbami wywierania wpływu na instytucję przez prezydenta R. Erdogana.

"Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych to pierwszy dowód na to, że prezydent Erdogan posiada coraz większy wpływ na politykę monetarną" - ocenili we wtorkowym komentarzu analitycy Capital Economics.

Erdogan ocenił w maju, wbrew teorii makroekonomicznej, że wysokie stopy procentowe są przyczyną inflacji.

EURO MOCNIEJSZE PO ODCZYTACH PMI

Niepewność związana z globalnymi tarciami handlowymi powoli zaczyna przekładać się na aktywność w gospodarce eurolandu, jednak ich wpływ nie jest jeszcze na tyle zauważalny, by wpływać na popyt wewnętrzny - wynika z wstępnych wyników lipcowej ankiety PMI.

Europejskie firmy raportowały w lipcu rosnące ceny materiałów i opóźnienia dostaw, przy najniższym od 20 miesięcy indeksie oczekiwań.

Indeks PMI w przemyśle strefy euro wyniósł w lipcu 55,1 pkt. wobec 54,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Oczekiwano 54,7 pkt. W usługach PMI wyniósł 54,4 pkt. wobec 55,2 pkt. i oczekiwanych 55,1 pkt. Indeks composite wyniósł 54,3 pkt. wobec 54,9 pkt. miesiąc wcześniej.

W Niemczech PMI w przemyśle wzrósł do 57,3 pkt. wobec 55,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Oczekiwano 55,5 pkt. W usługach indeks w Niemczech wyniósł w lipcu 54,4 pkt. vs 54,5 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 54,5 pkt.

Po publikacji danych euro odrobiło całość porannych strat do dolara. Po południu notowania EUR/USD wciąż utrzymują się w okolicach 1,17.

ROPA ODRABIA PONIEDZIAŁKOWE STRATY

We wtorek po południu ceny ropy odrabiają część poniedziałkowych strat, rynek czeka na raporty na temat zapasów tego surowca w USA. Wieczorem dane na ten temat przedstawi niezależny Amerykański Instytut Paliw (API), oficjalny raport zostanie opublikowany w środę.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku wyceniana jest na 68,77 USD, po zwyżce o 1,3 proc.

Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 0,8 proc., do 73,67 USD za baryłkę.

W poniedziałek WTI straciła 0,5 proc., po wcześniejszych zwyżkach nawet o 1,5 proc.

W poniedziałek na rynku pojawiły się nieoficjalne informacje o wzroście zapasów w głównym punkcie przeładunkowym ropy w Cushing w amerykańskim stanie Oklahoma. Rozbudziło to spekulacje o problemach z przepustowością rurociągów, transportujących surowiec z amerykańskiego interioru na wybrzeże.

Analitycy prognozują, że zapasy ropy w USA w ub. tygodniu spadły o 3,1 mln baryłek, a w Cushing o 900 tys b. (PAP Biznes)